2 مليون مشاهدة لـ أغنية جدا جدا لـ أصالة (فيديو)

حصدت أغنية "جدا جدا" للفنانة أصالة 2 مليون مشاهدة وذلك عند طرحها عبر قناتها على موقع اليوتيوب وهى الأغنية ضمن ألبومها الجديد "فى قربك".





والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد حسن، وتوزيع شريف قاسم.





وكانت أصالة قد طرحت 3 أغنيات من ألبومها المنتظر، الأولى هى "نكتة بايخة" من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، والأغنية الثانية "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، والثالثة"حاجة متخصكش" من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع: آدم حسين، مهندس صوت أندرو داوود.





يشار إلى أن أصالة طرحت مؤخرًا ديو غنائى مع المطرب مصطفى حجاج أغنيتهما بعنوان "لما تقول يا عوم" الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم.





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الأغنية تأليف عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.



وحققت الأغنية حتى الآن مليون مشاهدة، ونالت استحسان عدد كبير من جمهورها.



وتقول كلمات الأغنية:

ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ ..

ﻗﻠت ﯾﻣﻛن اﺣن ﺗﺎﻧﻰ و ﯾﻣﻛن ارﺟﻊ ..

و اﻟﻛﻼم ﺟﺎب ﺑﻌﺿﮫ ﻓﺟﺄة ﺑدأت ارﻛز

ﻗﺎﻟوا ﻋﺎﯾش ﻋﺎدى ﻗﺎﻟوا ﻛﻼم ﯾﻧرﻓز

ﺳﻣﻌت ﻋﻧﮫ ﺣﺎﺟﺎت ﯾﺎرﯾت ﻣﺎ ﺳﻣﻌﺗﮭﺎ

ﺑﯾﻘوﻟوا ﻗﺎﺑل واﺣدة ﺑﻌدي و ﺣﺑﮭﺎ

ﺣﺎوﻟت أَﺗﱢوه ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻗد ﻣﺎ أﻗدر.

ﻣش ﻋﺎﯾزة أﺳﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔﻋﻧﮫ وﻋﻧﮭﺎ



ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم

وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ ..

وأﺧﺎف ﻻ ﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ

ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ

ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ ..

ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ ..

وﻗﻔت ﺣﯾﺎﺗﻰ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻠﺣظﺔ دﯾﮫ

وﻛﺄﻧﻰ ﺗﺎﯾﮭﮫ ودﻧﯾﺗﻰ ﺑﺗﻠف ﺑﯾﺎ ..

ﻣن ارﺗﺑﺎﻛﻰ و ﺣزﻧﻰ ﻛﻧت ﺑدارى وﺷﻲ

ﻗﻠت اﻋذروﻧﻰ اﻧﺎ ﻻزم اﺧد ﺑﻌﺿﻰ و أﻣﺷﻰ

و ھﻰ دى اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻠﻰ ﻗﻠﺗﮭﺎ

و ﺳﻣﻌت ﺻوت ﺑﯾﻘول ﺳﯾﺑوھﺎ ﻟوﺣدھﺎ

وﺗﻌدي ﻛل اﻟذﻛرﯾﺎت ﻗدام ﻋﻧﯾﺎ

ﻣﻌﻘول ﺧﻼص ﻛل اﻟﻠﻰ ﻛﺎن ﺑﯾﻧﺎ اﻧﺗﮭﻰ ..



ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم

وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ ..

وأﺧﺎف ﻻﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ

ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ ..

ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ و ﻏﻠطﺗﻰ أﻧﻰ ﻓﺿﻠت اﺳﻣﻊ ...

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