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الرئيس السيسي بجلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص: أفريقيا لديها رغبة حقيقية لبدء حقبة واعدة في التنمية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:39 ص
الرئيس السيسي بجلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص: أفريقيا لديها رغبة حقيقية لبدء حقبة واعدة في التنمية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك إرادة سياسة لدى أفريقيا ورغبة حقيقية فى المضى قدمًا والبدء فى حقبة جديدة وواعدة، سمتها التنمية والتحديث والتقدم من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار الرئيس السيسى فى كلمته خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية "تيكاد"، بعنوان "حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص"، إلى الأهمية الكبيرة التى توليها إفريقيا للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما فى ذلك المشروعات القارية فى مختلف مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوليد الطاقة والربط الكهربائى، باعتبار ذلك أمر حتمى لجنى ثمار اتفاقية التجارية الحرة القاريةة.

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