مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد بشأن بوجبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة سارة لجماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن الدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة ناد ريال مدريد أبدت رغبتها في التعاقد مع بول بوجبا، قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية المقرر انتهاءه يوم 2 سبتمبر المقبل.





وأضافت الصحيفة، إنه على الرغم من عدم التقدم بعرض رسمي لليونايتد حتى الآن لضم بوجبا، لكن الفرصة ما زالت مواتية لإدارة الميرنجي برئاسة بيريز، لحسم الصفقة قبل إنقضاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فمن المنتظر أن يقدم الملكي عرضًا رسميًا لبوجبا خلال الأيام القليلة القادمة.





ويسعى الريال في مواصلة تدعيم صفوفه بصفقة بوجبا، لتفادي النتائج السلبية التي حققها الفريق سواء في مباريات الودية بالكثير من النتائج الكارثية، والتعثر في البطولات الرسمية، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام بلد الوليد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وأشارت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى أن اليونايتد يرفض التفريض في خدمات نجم الوسط الفرنسي سوى بدفع مقابل 200 مليون يورو، وهو الأمر الذي تسعى إدارة ريال مدريد في تخفيضه.





وتكبدت خزائن النادي الملكي 305 مليون يورو، بعد التعاقد مع كلاً من أيدين هازارد، وإيدر ميليتاو، ولوكا يوفيتش، وفيرلاند ميندي، ورودريجو، وكوبو، وألبيرتو سورو، الأمر الذي يجعل من الصعب عليه تحمل مبلغ 200 مليون يورو، لذلك تسعى الإدارة لتخفيضه للظفر بخدمات الجوهرة الفرنسية.





وجاء الاهتمام بالتعاقد مع بوجبا بعد توصية الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خاصة أنه معجب بقدرات اللاعب الهائلة، وأنه طريقة لعبه هي التي يحتاجها الملكي للتفوق على غريمه التقليد برشلونة في الموسم الحالي والتتويب بلقب الدوري الغائب كثيرًا عن خدمات النادي.



