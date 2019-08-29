بالأرقام.. ماذا قدم الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي "اليويفا" عن الكشف على إسم الفائز بالجائزة خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، والذي من المتوقع بأن يقام في السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري.





وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن ترشيح الثلاثي، الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس الحالي وريال مدريد السابق، وبالإضافة إلى وجه جديد يظهر لأول مرة ضمن ترشيحات أفضل لاعب في أوروبا، وهو الهولندي "فيرجيل فان دايك"، لاعب ليفربول وقائد منتخب الطواحين الهولندية.





ولكن ماذا قدم الثلاثي "ميسي ورونالدو وفان دايك"، من أجل أن يتم ترشحيهم لهذه الجائزة الرفيعة لسنة 2019، التقاصيل وتقرير مفصل بالأرقام يأتيكم عبر موقع الفجر، خلال السطور المقبلة.





البداية ستكون مع البولجا، ليونيل ميسي، اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات كأكثر شخص في التاريخ حقق هذه الجائزة رفقة كريستانو رونالدو، يطمح في أن يضيف لقب شخصي جديد له خلال مشواره الأسطوري مع كرة القدم، ليونيل ميسي حقق لقب بطولة الدوري الإسباني رفقة برشلونة في الموسم الماضي، وصعد لنهائي الكأس ولكنه خسر أمام فالنسيا، وكذلك خرج من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول من دور نصف النهائي بعد مباراة دراماتيكية في أنفيلد.





وعلى مستوى المنتخب، فشل ميسي في حصد لقب كوبا أمريكا، وخرج كذلك من دور نصف النهائي والذي يبدو بأن لم يكن في صف ميسي في هذا العام، على يد منتخب البرازيل الذي حقق اللقب في النهاية.





وبالحديث عن الأرقام الفردية، ميسي كان الهداف الأوحد لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وكذلك حصد لقب الحذاء الذهبي كأكثر لاعب سجل أهداف في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 36 هدف.





بعد ميسي، نذهب إلى منافسه اللدود، كريستيانو رونالدو، والذي إنتقل نحو يوفنتوس في بداية الموسم، ونجح في حصد لقب الدوري الإيطالي، ولكنه فشل في الفوز ببطولة الكأس مع السيدة العجوز، وعلى مستوى المنتخبات، قاد رونالدو منتخب بلاده لتحقيق أول لقب لبطولة دوري الأمم الأوروبية، ليصبح رونالدو هو أول قائد يرفع كأس هذه البطولة.





وعلى مستوى الأرقام الفردية، فالدون قد شارك في 31 مباراة وسجل 21 هدفًا، ولكن رغم ذلك لم ينجح في حصد لقب هداف البطولة، حيث ذهب اللقب إلى المخضرم فابيو كواليارلا لاعب سامبدوريا برصيد 26 هدف.





وفي النهاية سنكون على موعد مع شخص يظهر لأول مرة، وربما لن تكون الأخيرة على منصة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا وهو الهولندي فيرجيل فان دايك، والذي قاد فريقه ليفربول إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لمدة 14 عام.





الهولندي صاحب ال27 عام، قد موسم خيالي رفقة الريدز، ونافس على بطولة الدوري حتى الرمق الأخير، ونجح في أن يحصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا في موسم 2018-2019، وذلك بعدما حافظ فان دايك رفقة زملاءه في ليفربول على نظافة شباكهم في 21 مباراة من 38 مباراة في البريميرليج في هذا الموسم.