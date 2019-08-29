سبورت: اجتماع موناكو يحسم مصير نيمار.. وباريس يطلب هذا الثنائي

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء مسلسل "صفقة نيمار" الحائرة ما بين البقاء في باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى برشلونة مجدداً وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تنتهي في يوم 2 سبتمبر.





واجتمع منذ أيام قليلة مسؤولو برشلونة مع ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان بالإضافة إلى محامي رىيس النادي ناصر الخليفي من أجل الاتفاق على المقابل المادي لصفقة نقل نيمار لملعب كامب نو مجدداً.



