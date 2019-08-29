سبورت: اجتماع موناكو يحسم مصير نيمار.. وباريس يطلب هذا الثنائي
ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء مسلسل "صفقة نيمار" الحائرة ما بين البقاء في باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى برشلونة مجدداً وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تنتهي في يوم 2 سبتمبر.
واجتمع منذ أيام قليلة مسؤولو برشلونة مع ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان بالإضافة إلى محامي رىيس النادي ناصر الخليفي من أجل الاتفاق على المقابل المادي لصفقة نقل نيمار لملعب كامب نو مجدداً.
وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن الاجتماع انتهى دون الوصول لاتفاق وذلك بعدما عرض برشلونة دفع مبلغ 170 مليون بالإضافة إلى وضع اثنين من لاعبي البارسا ضمن الصفقة ونقلهم إلى ملعب الأمراء هذا الصيف.
وعنونت صحيفة "سبورت" الكتالونية، غلافها الصادر صباح اليوم الخميس، "يوم نيمار، سيلتقي وفد النادي بقيادة جوسيب بارتوميو في موناكو اليوم" في إشارة إلى وجود اجتماع آخر ويبدو أنه سيكون حاسماً لموقف اللاعب البرازيلي.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أيضاً عبر غلافها أن نادي باريس سان جيرمان يتفاوض من أجل الحصول على خدمات الثنائي عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيش لإعطاء الموافقة على عملية نقل نيمار إلى كامب نو.
ونفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ما ذكرته قناة "RMC" بشأن رفض باريس سان جيرمان عرض برشلونة الأخير مؤكدةً أن النادي الفرنسي لم يرد حتى الآن سواء بالرفض أو الإيجاب.
وتشير تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة قدم عرضاً إلى باريس سان جيرمان بمقابل 170 مليون بالأضافة إلى اثنين من اللاعبين ويأتي الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي من بين الأسماء المطروحة.
والجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل لصفوف برشلونة من قبل في عام 2013 قادماً من سانتوس البرازيلي وخاض 186 مباراة بمختلف المسابقات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.
وانضم البرازيلي نيمار إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة في خطوة غير متوقعة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو.