ليس نيمار.. صفقة تبادلية نارية بين باريس وريال مدريد

ينتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة صفقة تبادلية بين ناديي باريس سان جيرمان وريال مدريد وذلك قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية والتي شهدت مفاوضات ثلاثية بين الريال وبرشلونة وباريس على البرازيلي نيمار دا سيلفا.





ولا تزال قضية نيمار هي اللافتة للرأي العام الرياضي في الوقت الحالي فقد قدم نادي برشلونة عرضاً بقيمة 170 مليون بالإضافة إلى عرض اثنين من اللاعبين لوضعهما ضمن عملية نقل البرازيلي مجدداً إلى كامب نو.



