يوسف البلايلي يٌشعل الحرب بين الأهلي والنصر.. والترجي يطلب 3 مليون يورو

وبحسب ما ذكرته الصحيفة السعودية، فإن عرض الأهلي والنصر السعودي كان بخصوص اللاعب "يوسف البلايلي"، الذي قدم بطولة إستثنائية رفقة منتخب بلاده الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي أقيمت في القاهرة وفاز بها منتخب محاربي الصحراء، وهذا فضلًا عن قيام اللاعب بدور مهم في تحقيق الترجي لبطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين في 2018 على حساب الأهلي وفي 2019 على حساب الوداد المغربي.





وأشارت الصحيفة السعودية في تغريدة لها عبر الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي، بأن نادي الترجي التونسي قد أخبر إدارة الأهلي وإدارة النصر السعودي عن رغبته في الحصول على نحو 3 مليون يورو أي ما يعادل أكثر من 12 مليون ريال سعودي للتنازل عن خدمات اللاعب في الفترة المقبلة.





ولكن صحيفة الرياضية السعودية، قد قالت بأن الترجي لن يسمح باللاعب بالرحيل عن صفوف النادي إلا عقب مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها نادي الترجي للمرة الثانية على التوالي.





الجدير بالذكر، بأن يوسف البلايلي والذي تواجد في القاهرة خلال شهر يوليو الماضي للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا وقدم أداء راقي مع محاربي الصحراء، كان هدفًا للنادي الأهلي وكذلك لنادي الزمالك، ولكن خرج اللاعب بتصريحات أكد فيها عن رغبته في إستمراره ضمن صفوف نادي الترجي، مشددًا على كونه لن يلعب في أفريقيا إلا لنادي الترجي التونسي على حد وصفه وقتها.





يذكر بأن يوسف البلايلي من مواليد 14 مارس1992، أي إنه يبلغ من العمر نحو 27 عام، وقد أنضم لصفوف نادي الترجي الرياضي التونسي في صيف عام 2017 قادمًا من نادي إنجييه الفرنسي، وشارك اللاعب رفقة الترجي في 51 مباراة ونجح في تسجيل 14 هدف رفقة بطل أفريقيا.