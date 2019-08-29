الشبه وحده لا يكفي.. ننشر 20 صورة لـ أبناء وأحفاد الفنانين والمشاهير

الوسط الفني بطبعه، هو مجتمع جاذب للشباب فمن منهم لا يحلم بأن يكون فنانا شهيرا أو مطربا معروفا، وكان لأبناء أهل الفن نصيب الأسد من الدخول في هذا المجتمع الذي قد لا يحتاج إلا للواسطة للدخول فيه.

ولذلك نرى في بعض العائلات، من الأبناء والأحفاد من يسيرون على خطى الأباء والأجداد.. والبعض يفضل الابتعاد عن عالم الشهرة.

وينشر "الفجر الفني"، صورا لأبناء وأحفاد المشاهير..

رابي عمرو سعد مثل في مسلسل أبيه يونس ولد فضة

عمرو ابن الفنان صلاح قابيل

المخرج أحمد محمود الجندي نجل محمود الجندي، أخرج مسلسل نيلي وشيريهان

أحمد جمال سعيد حفيد الفنان فريد شوقي

أدهم دياب حفيد الفنان رشدي أباظة

الفنان محمد التاجي حفيد الفنان عبد الوارث عسر

ابن طارق عمر الشريف وحفيد فاتن حمامة

ناهد السباعي، حفيدة الفنانة الكبيرة هدى سلطان والفنان الراحل فريد شوقي

أحمد عبد القدوس حفيد زبيدة ثروت

نزار ناصر سيف حفيد الفنان وحيد سيف

جميلة عوض هي ايضًا ابنة الفنانة رالدا عوض

صور لجميلة مع جدها الفنان محمد عوض

الفنان شريف رمزي حفيد صلاح ذو الفقار

الممثل الصاعد عمر الشناوي حفيد الفنان كمال الشناوي

نور حفيدة الفنانة زهرة العلا

مريم عامر منيب حفيدة الفنانة الراحلة ماري منيب

سارة ياسين إسماعيل ياسين حفيدة الفنان إسماعيل ياسين التي ولدت بعد 12 عام من رحيله

دلال حفيدة وردة الجزائرية

الفنانة الشابة جويا مجدي القصبجي حفيدة الفنان رياض القصبجي

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الموهبة الفنية، ليست بأشياء مادية يتم توريثها للأبناء، ولا يُجبر المشاهد أو المتلقي على مشاهدة طفل نجل فنان مشهور، في عمل فني ولا يملك موهبة تستحق المتابعة، فهذا المجال تحديدًا لا ينجح و لا يستمر فيه سوى من يقنعنا بأدائه وموهبته، وكل فترة زمنية يظهر لنا طفل جديد، ونتفاجئ بعد ذلك أنه نجل الفنان الفلاني، ومن هنا يبدأ التقييم مقارنة بأسلوب والده أو والدته، والتشابه والاختلاف بينهما، ونرصد أبرز أبناء الفنانين الذين اقتحموا المجال الفني في سنوات عمرهم الأولى..









كريم محمود عبد العزيز

ورث من والده خفة الظل، ولا سيما ذلك فقط، ولكن بعض الحركات التعبيرية والجسدية فهو كريم، نجل الفنان محمود عبد العزيز، بدأ مشوار الفن منذ طفولته من خلال مشاركته في فليم "البحر بيضحك ليه" وكان عمره وقتها لم يتجاوز العاشرة، تقبله الجمهور وأحب ظهوره على الشاشة فشارك في الفيلم الكومدي الشهير "ابن الناظر"، ومن هنا شق طريقه في عالم الفن، حتى بات يحصل على أدوار البطولة المطلقة في الأفلام والمسلسلات.









ليلى وملك أحمد زاهر

طفلتان تميزا بخفة الظل، والأداء المتميز، لم يتصنعا في أدوارهما الكوميدية التي شاركا فيها، وكانت أغلبها مع الفنان تامر حسني، وهما ليلى وملك أحمد زاهر، وتقبل الجمهور الابنة الاصغر ليلى، بشكل أكبر من شققيتها الكبرى ملك، نظرا لما تتميز به من خفة دم أشاد بها الجميع، وظهر ذلك في أفلام "عمر وسلمى" للفنانة مي عز الدين والفنان تامر حسني، وأكد "زاهر" أنه سيمنعهما من التمثيل في مرحلة الشباب، حتى لا تتعرضا للمشاكل التي تملئ الوسط الفني.









نور محمد سعد

شارك نور محمد سعد والده في مسلسله "شمس الأنصار" الذي عرض في عام 2013، بأداء دور الطفل "شمس"، وهو ما لم يكن يعلمه الكثيرون، واثار ذلك جدلا كبيرا وقتها، ولكن لم نراه على الشاشة مرة أخرى.









عمر محمد نور

نجل الفنان محمد نور، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه يمتلك من القدرات الفنية مايؤهله ليصبح نجما كبيرا خلال الفترة المقبل، فبجانب قدرته على الغناء، وتقليد الفنانين، فهو أصبح بطلا سينمائيا في فترة قصيرة، حيث شارك في فيلم "الباب يفوت أمل" الذي طرح فى موسم عيد الربيع الماضي، ومن المقرر أن يشارك "حلمي" في فيلمه السينمائي الجديد، اضف على ذلك أنه يشارك والده وفريق واما الغنائي الحفلات الغنائية ويبهر الجمهور باستعراضاته الراقصة وخفة ظله.













رابي عمرو سعد