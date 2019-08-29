الإعلام السعودي يتوقع إقالة مدرب اتحاد جدة قبل نهاية الموسم

أكد الناقد الرياضي السعودي، محمد الغامدي، بأنه يتوقع بأن لا يكمل المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق كرة القدم في نادي الاتحاد، مشوارعه مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، مؤكدًا بأن مسألة الفوز على نادي الهلال والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لن تغير من الوضع في شيء.

ويذكر بأن مباراة الذهاب في دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا بين الاتحاد والهلال قد أنتهت بتعادل الفريقين سلبيًا، وهو ما جعل البعض يتوقع بأن الاتحاد فقد نصف حظوظه في التأهل إلى الأدوار المقبلة، خاصة لكون مباراة العودة ستكون على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض "ملعب الهلال"، وهو ما يجعل حظوظ الأخير أفضل في بلوغ المربع الذهبي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





وقال الغامدي في تصريحات تليفزيونية، لقناة وفضائية 24 الرياضية، حول وضع وموقف المدرب التشيلي، لويس سييرا، مع الفريق: "أعتقد بأن رئيس نادي اتحاد جدة قد أخطا خطأ فادح للغاية، وذلك بعدما غرد وتحدث عن ما يتعلق بالشأن الفني في نادي الاتحاد، بما في هذا حديثه عن كونه عرض بعض اللاعبين على الجهاز الفني والمدرب، ولكن الأخير رفض هؤلاء اللاعبين".





وأكمل الغامدي تصريحاته النارية حول الوضع داخل نادي الاتحاد في هذه الفترة، قائلًا: "مع احترامي للسيد أنمار، فإن خبرته الفنية لا توازي خبرة المدرب، وإنه قام بسكب الزيت على النار، ومشوار النادي في هذا الموسم ليس بالسهل على الإطلاق، بل إنهممتلئ بالعراقيل والحواجز لمن يترصد لهذا المدرب، فهناك جماهير وإعلاميين اتحاديين يترصدون له دومًا، والضغوط لن تمكن سييرا من استكمال مشواره اتحاد جدة من وجهة نظري".





ووجه محمد الغامدي، نصحية إلى رئيس نادي اتحاد جدة، إنمار الحائلي، قال فيها بأنه من الضروري بأن يقوم مجلس الإدارة بحماية المدرب بصورة كاملة، وعدم إعطاء الفرص لوسائل الإعلام لتصيد الأخطاء ونشرها عبر الصحف والبرامج الرياضية.