القوى العاملة تعلن فرص عمل جديدة للخريجين في بني سويف
الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:23 ص
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف، برئاسة عرفان الشافعي، توفير فرص عمل للشباب الخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا بعددًا من الشركات والمصانع العاملة بالمناطق الصناعية ببني سويف.
ونشرت المديرية إعلانًا على صفحتها بـ"فيس بوك" يشير إلى حاجة مصنع أكما للكيماويات والتعدين لـ"محاسبين" من الجنسين، على دراية بأصول المحاسبة، ويشترط خبرة 5 سنوات، وإجادة تامة للحاسب الآلي وللغة الإنجليزية.
وأشار الإعلان، إلى أن المصنع يوفر راتبًا مجزيا لمن يتم اختياره، وكذلك مواصلات وتأمينات اجتماعية وتأمين صحي، على أن ترسل الطلبات "السيرة الذاتية" على البريد الإلكتروني [email protected] أو إرسالها على تطبيق "واتس آب" على أرقام (01227866082) و(01111998326).
ونشرت المديرية، إعلانًا يشير إلى توفير وظيفة "محاسب" للعمل بشركة النيل للتنمية العقارية، بشرط حصول المتقدم للوظيفة على على بكالوريوس تجارة، وخبرة لاتقل عن 5 سنوات ويفضل في مجال الاستثمار العقارى يجيد استخدام برامج الحاسب الآلي، وتقدم الطلبات على عنوان الشركة بمدينة بنى سويف كورنيش النيل، برج الحمد، والتواصل أو الاستفسار على أرقام: (01227088886) و(01212889663).
كما نشرت المديرية، إعلانًا يشير إلى توفير فرص عمل لـ8 مندوبين مبيعات، بواقع 3 لمحافظة بني سويف و5 لمحافظة الفيوم، بشركة كلوركس للمنظفات ويشترط الخبرة في مجال المنظفات، للعمل بمحافظتي بني سويف والفيوم، ويفضل قاطني إحدى المحافظتين، وأن يكون على دراية بهما.
وأشار الإعلان، إلى أن الشركة ستحرر عقود عمل لمن يتم اختيارهم وستوفر مرتبات مجزية جدًا وتأمينات اجتماعية وصحية، وتقدم الطلبات على عنوان المقر الإداري للشركة بمنطقة أرض الحرية مدينة بني سويف، بجوار صيدلية دكتور فريد عكاشة، والتواصل مع الإدارة على رقم (01271456784).
كما أعلنت مديرية القوى العاملة عن توفير فرص عمل لشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وغير الحاصلين في عدد من شركات القطاع الخاص وذلك برواتب مجزية.
وأكدت المديرية توفير فرص عمل في (الشركة المصريه الاوربيه للأمن والحراسة)، أفراد أمن، للعمل بمول بدائري المعادي راتب 2500 وسكن، وأربعة أيام راحة، وأفراد أمن للعمل بالعاشر من رمضان براتب ٢٤٠٠ وسكن ووجبة وأربعة أيام راحة.
كما أعلنت عن توفير ٥٠ فرصة عمل (أفراد أمن) للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة براتب ٢٨٥٠ ويوجد سكن ومواصلات وحوافز وتأمينات، وأعلنت أيضا عن توفير١٠ فرص عمل لعمال النظافة الراتب ٢٧٠٠ بشرط ألا يقل طوله المتقدم للوظيفة عن ١٧٠سم وعمره ٢١ إلى ٣٥ سنة.
وكشف عن الأوراق المطلوبة وتشمل: فيش جنائي وشهادة صحية جلدية وقلب، وأصل المؤهل وأصل شهادة الميلاد وأصل شهادة الخدمة العسكرية وصورة البطاقة و٦ صور شخصية.
كما أعلنت المديرية عن حاجتها عن فرص عمل في احدي شركات القطاع للعمل كمحاسب بشرط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة وخبرة لا تقل عن 5 سنوات ويفضل في مجال الاستثمار العقارى ويجيد استخدام برامج الحاسب الآلى وأن يكون من سكان محافظة بنى سويف.
كما أعلنت عن وظائف مندوبي مبيعات للعمل بشركة كلوركس للمنظفات ويشترط الخبرة في مجال المنظفات و٥ مندوبين لمنطقة الفيوم ويفضل ساكنى محافظة الفيوم أو بني سويف ويكون على دراية بمنطقة الفيوم و٣ مندوبين لمنطقة بني سويف وطالبت المديرية الراغبين في العمل سرعة التقدم للوظائف المعلن عنها.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة ومديرياتها لتوفير فرص عمل للخريجين في شركات القطاع الخاص والحد من البطالة.
ونشرت المديرية إعلانًا على صفحتها بـ"فيس بوك" يشير إلى حاجة مصنع أكما للكيماويات والتعدين لـ"محاسبين" من الجنسين، على دراية بأصول المحاسبة، ويشترط خبرة 5 سنوات، وإجادة تامة للحاسب الآلي وللغة الإنجليزية.
وأشار الإعلان، إلى أن المصنع يوفر راتبًا مجزيا لمن يتم اختياره، وكذلك مواصلات وتأمينات اجتماعية وتأمين صحي، على أن ترسل الطلبات "السيرة الذاتية" على البريد الإلكتروني [email protected] أو إرسالها على تطبيق "واتس آب" على أرقام (01227866082) و(01111998326).
ونشرت المديرية، إعلانًا يشير إلى توفير وظيفة "محاسب" للعمل بشركة النيل للتنمية العقارية، بشرط حصول المتقدم للوظيفة على على بكالوريوس تجارة، وخبرة لاتقل عن 5 سنوات ويفضل في مجال الاستثمار العقارى يجيد استخدام برامج الحاسب الآلي، وتقدم الطلبات على عنوان الشركة بمدينة بنى سويف كورنيش النيل، برج الحمد، والتواصل أو الاستفسار على أرقام: (01227088886) و(01212889663).
كما نشرت المديرية، إعلانًا يشير إلى توفير فرص عمل لـ8 مندوبين مبيعات، بواقع 3 لمحافظة بني سويف و5 لمحافظة الفيوم، بشركة كلوركس للمنظفات ويشترط الخبرة في مجال المنظفات، للعمل بمحافظتي بني سويف والفيوم، ويفضل قاطني إحدى المحافظتين، وأن يكون على دراية بهما.
وأشار الإعلان، إلى أن الشركة ستحرر عقود عمل لمن يتم اختيارهم وستوفر مرتبات مجزية جدًا وتأمينات اجتماعية وصحية، وتقدم الطلبات على عنوان المقر الإداري للشركة بمنطقة أرض الحرية مدينة بني سويف، بجوار صيدلية دكتور فريد عكاشة، والتواصل مع الإدارة على رقم (01271456784).
كما أعلنت مديرية القوى العاملة عن توفير فرص عمل لشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وغير الحاصلين في عدد من شركات القطاع الخاص وذلك برواتب مجزية.
وأكدت المديرية توفير فرص عمل في (الشركة المصريه الاوربيه للأمن والحراسة)، أفراد أمن، للعمل بمول بدائري المعادي راتب 2500 وسكن، وأربعة أيام راحة، وأفراد أمن للعمل بالعاشر من رمضان براتب ٢٤٠٠ وسكن ووجبة وأربعة أيام راحة.
كما أعلنت عن توفير ٥٠ فرصة عمل (أفراد أمن) للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة براتب ٢٨٥٠ ويوجد سكن ومواصلات وحوافز وتأمينات، وأعلنت أيضا عن توفير١٠ فرص عمل لعمال النظافة الراتب ٢٧٠٠ بشرط ألا يقل طوله المتقدم للوظيفة عن ١٧٠سم وعمره ٢١ إلى ٣٥ سنة.
وكشف عن الأوراق المطلوبة وتشمل: فيش جنائي وشهادة صحية جلدية وقلب، وأصل المؤهل وأصل شهادة الميلاد وأصل شهادة الخدمة العسكرية وصورة البطاقة و٦ صور شخصية.
كما أعلنت المديرية عن حاجتها عن فرص عمل في احدي شركات القطاع للعمل كمحاسب بشرط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة وخبرة لا تقل عن 5 سنوات ويفضل في مجال الاستثمار العقارى ويجيد استخدام برامج الحاسب الآلى وأن يكون من سكان محافظة بنى سويف.
كما أعلنت عن وظائف مندوبي مبيعات للعمل بشركة كلوركس للمنظفات ويشترط الخبرة في مجال المنظفات و٥ مندوبين لمنطقة الفيوم ويفضل ساكنى محافظة الفيوم أو بني سويف ويكون على دراية بمنطقة الفيوم و٣ مندوبين لمنطقة بني سويف وطالبت المديرية الراغبين في العمل سرعة التقدم للوظائف المعلن عنها.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة ومديرياتها لتوفير فرص عمل للخريجين في شركات القطاع الخاص والحد من البطالة.
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