مرتضى منصور: طول ما الغندور رئيسًا للجنة الحكام لن يكون هناك حكم مصري في مباريات الزمالك

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرارات اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بعد القرارات التي أصدرها عقب اجتماع الأربعاء.





وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية بفضائية عبر برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور "يوم أسود في تاريخ التحكيم المصري وتقدمت بـ 4 بلاغات ضد جمال الغندور تتواجد منذ 4 شهور لدى النائب العام، بداية سيئة، كما أنني أملك رسائل شتائم وبلطجة وسبب على هاتفي من الغندور".





وتابع: "برافو عليك يا عمرو الجنايني ذبحوا لك القطة من أول يوم، وأنا مع الجمعية العمومية كلها ضدك، اللائحة تقول أن المسئول المدير التنفيذي لاتحاد الكرة".





وأردف: "أنا من تصدى لك يا عمرو الجنايني الزملكاوي، ورحمة أمي لأحبس جمال الغندور".





وواصل: "سأذهب لإتحاد الكرة لجمال والجنايني غدًا، من الذي أنتخب اللجنة المؤقتة، ومن الذي أعطى أسماء اللجنة للفيفا".





واستكمل: "جمال الغندور لا يصلح لأن يكون رئيسًا للجنة الحكام، كل لفظ قاله يستحق عقوبة 3 سنوات سجن".





واستطرد: "سمير عثمان أفضل من الغندور 100 مرة على الأقل يستحي، هل صدقتم أنكم اتحاد الكرة أنتم لجنة لتيسير الأعمال".





وأتم: "جمعتني مكالمة بمحمد مصليحي، لم أكن أعرف أن جمال الغندور أصبح رئيسًا للجنة الحكام".





وأتمم: "طول ما الغندور رئيسًا للجنة الحكام لن يكون هناك حكم مصري في مباريات الزمالك".





واختتم: "الزمالك سيهبط للدرجة الثانية بوجود جمال الغندور أو يحدث كارثة، سيكون هناك معركة مع عمرو الجنايني وأنا نفسي طويل، وستمدد لكل شىء حتى في البنوك".





وفي سياق متصل علق الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو المدير الفني للزمالك على الفوز الذي حققه فريقه أمام مصر المقاصة اليوم في بطولة كأس مصر.

وانتصر الزمالك على المقاصة بهدفٍ وحيد سجله عبد الله جمعة ليقود فريقه إلى عبور دور الـ8 والتأهل إلى نصف النهائي.