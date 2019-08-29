تعرف على المنتخب العربي الذي واجهه كريستيانو في أول مبارة دولية له

يُعدّ كريستيانو رونالدو من المُهاجمين النّادرين في تاريخ كرة القدم؛ وذلك لما له من قدرة كبيرة وخارقة في تحطيم الأرقام القياسيّة، وتحقيق الألقاب، وإحراز الأهداف بشكل كبير، وساعده في ذلك القوّة الجسمانيّة الرّهيبة التي يحظى بها، بالإضافة إلى سرعته ومهاراته الخرافيّة في التّسديد والتّمرير والمُراوغات، وصنع اللعب والأهداف لزملائه في الفريق، وأيضاَ لا يمكن إنكار الإرادة الكبيرة التي يحملها رونالدو في جعبته، والتي ساعدته على تحقيق كل هذه الأرقام والألقاب، وصنع تاريخ مُشرّف لن ينساه عشّاقه بشكل خاصّ، وعُشّاق السّاحرة المُستديرة بشكل عام.



كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو، ولد في الخامس من شهر فبراير من عام 1985 في ماديرا البرتغالية، وهو مُهاجم النادي الإسبانيّ الكبير ريال مدريد، ويُمثّل منتخب بلاده البرتغال في المَحافل الدوليّة والقاريّة. نشأ رونالدو ولعب في نادي شباب أندورينيا، ثم انتقل إلى نادي ناسيونال ماديرا ليتركه عام 1997 لأجل نادي سبورتينغ لشبونة البرتغاليّ الذي كان البوابة الأولى له للشّهرة في عالم كرة القدم، وبعد ستة مواسم مع نادي سبورتنغ لشبونة انتقل إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث لمع نجمه بشكل لافت جدًا، وبعد التجربة الإنجليزيّة انتقل رونالدو إلى إسبانيا عام 2009 ليلعب في صفوف النادي الملكيّ ريال مدريد بصفقة قياسيّة تُقدّر بأربعة وتسعين مليون يورو.



بدأت مسيرة رونالدو الذهبيّة في عالم كرة القدم مع مُنتخب بلاده البرتغاليّ في عام 2004 في الألعاب الأولمبيّة في أثينا، حين شارك في مُباراة البرتغال ضد منتخب العراق التي انتهت لصالح المُنتخب العراقيّ بواقع أربعة أهداف لهدفين.



ألقاب كريستيانو رونالدو



يُعتَبر تاريخ كرستيانو رونالدو زاخرًا بالألقاب والإنجازات الكبيرة مَحليًّا وقاريًّا وعالميًّا، ومن أبرز الألقاب التي حصل عليها رونالدو خلال مسيرته مع المنتخب البرتغاليّ ومع الأندية التي لعب لها أو ما زال يلعب لها كالآتي:



كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده البرتغال عام 2016.

كأس الاتحاد الإنجليزيّ مرّةً واحدةً مع مانشستر يونايتد عام 2004.

الدرع الخيريّة مع مانشستر يونايتد مرتين أعوام 2008 و2009.

دوري أبطال أوروبا 3 مرّات (2008 مع مانشستر يونايتد، 2014 و2016 مع ريال مدريد).

الدوري الإنجليزيّ ثلاث مرّات مع مانشستر يونايتد: 2006-2007، 2007-2008 و2008-2009.

الدوري الإسباني مرة واحدة مع ريال مدريد في موسم 2011-2012. كأس السوبر الإسبانيّ مرّةً واحدةً مع ريال مدريد 2012-2013.

كأس العالم للأندية ثلاث مرّات ( 2009 مع اليونايتد، 2014 و2016 مع ريال مدريد).

كأس الملك الإسبانيّ مع ريال مدريد مرتين أعوام 2010-2011 و2013-2014.

كأس السوبر الأوروبيّ مرّتين مع ريال مدريد: 2014-2015 و2016-2017. أرقام كريستيانو رونالدو القياسية يَحمل كريستيانو رونالدو عدّة ألقاب ومنها: الدون وتعني السّاحر، كما يحمل لقب صاروخ ماديرا، ولم تأتي هذه الألقاب من فراغ؛ فهو يحمل الصّفات التي تُؤهّله لحمل مثل هذه الألقاب التي تدلّ على موهبته الكبيرة وإنجازاته الخرافيّة.





أرقامه القياسة"

وفيما يأتي بعض من أرقامه القياسية التي كانت سبب تسميته بهذه الألقاب لمهاراته الكرويّة على أرض الملعب: الهدّاف التاريخيّ في بطولة أمم أوروبا مع المنتخب البرتغاليّ برصيد تسعة أهداف، ويتشارك معه في هذا الرّقم اللاعب الفرنسي ميشيل بلاتيني.



أكثر لاعب في تاريخ البرتغال خوضًا للمباريات برصيد 132 مباراةً.

أكثر اللاعبين مشاركةً في بطولة أمم أوروبا برصيد 20 مباراةً.

اللاعب الوحيد الذي سجّل أهدافًا في 4 نسخ مُختلفة من بطولة أمم أوروبا للأعوام 2004، 2008، 2012 و2016.

الهدّاف التاريخيّ للبرتغال برصيد 61 هدفًا.

الهدّاف التاريخيّ لدوري أبطال أوروبا برصيد 93 هدفًا.

هدّاف ريال مدريد التاريخيّ برصيد 364 هدفًا.



"الأرقام القياسيّة"

ومن الأرقام القياسيّة الخاصّة بصاروخ ماديرا البرتغاليّ أيضًا ما يأتي:

أكثر اللاعبين تسجيلًا في دوري المجموعات برصيد 9 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أكثر اللاعبين تسجيلًا خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا.

أكثر اللاعبين تسجيلًا للهاتريك في الدوري الإسبانيّ بـ27 مرة.

أكثر اللاعبين تسجيلًا للهاتريك في ريال مدريد بـ 31 مرة.

اللاعب الوحيد الذي سجّل في جميع دقائق المباراة في المواجهات الرسمية. اللاعب الوحيد الذي سجّل 40 هدفًا في موسمين مُتتاليين في مسابقة الدوريّ الإسبانيّ.

أغلى لاعب في العالم في الفترة ما بين 2009 إلى 2013.

أسرع لاعب سجل 200 هدف في الدوريّ الإسبانيّ.



جوائز كريستيانو رونالدو الفردية

لا يختلف شخصان في عالم كرة القدم بأنّ ما حقّقه رونالدو في مسيرته الذهبيّة إلى الآن هو إنجاز أسطوريّ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلا يوجد لاعب آخر حصل على جوائز فرديّة مثله، ولم يستطع لاعبو كرة القدم تحطيم أرقامه القياسيّة؛ فقد برع رونالدو في تحطيم الأرقام القياسيّة واحدًا تلو الآخر بشكل رائع جدًا وفي فترة زمنية قصيرة، والجوائز الفردية التي تحصل عليها رونالدو هي:

الكرة الذهبيّة التي تُمنَح لأفضل لاعب في العالم عام 2008.

جائزة أفضل لاعب في العالم أعوام 2013 و2014.

جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا عام 2004.

هدّاف الدوريّ الإنجليزيّ في موسم 2007-2008.

جائزة الحذاء الذهبي كأفضل الهدّافين في الدوريّات الأوروبيّة ثلاث مرّات في مواسم 2007-2008، و2010-2011، و2014-2015.

هداف دوري ابطال أوروبا 4 مرات أعوام 2008، 20013، 2014 و2015.

أفضل مُهاجم في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2008.

جائزة الكرة الفضيّة التي تُمنَح لثاني أفضل لاعب في كأس العالم لكرة القدم مرّتين في 2008 و2014.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال موسم 2009.

هداف الدوريّ الإسبانيّ 3 مرّات: 2001، 2014 و2015

أفضل مُهاجم وأفضل لاعب في الدوريّ الإسبانيّ في موسم 2013-2014. الفريق المثاليّ في جوائز الاتّحاد الأوروبيّ لكرة القدم: 2004، و2007، و2008، و2009، و2010، و2011، و2012، و2013، و2014.

