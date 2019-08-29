رد فعل غريب من ريهام سعيد بعد إيقافها عاما عن العمل الإعلامي.. التفاصيل كاملة

شاركت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد صورة لـ آية قرآنية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد قوله تعالى "وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ - ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أساءت للنساء البدينات بتصريحات أغضبت الرأي العام حول مرضى السمنة فى آخر حلقات برنامجها مما جعل المجلس القومى للمرأة يتقدم ضدها بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام.

يذكر أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

نرشح لكم:

بعد قرار وقفها.. ريهام سعيد: أنا غلطانة إني اشتغلت في الخيرريهام سعيد





علقت الإعلامية ريهام سعيد، خلال بث مباشر، على صفحتها على الفيس بوك، على قرار وقفها لمدة عام من قبل المجلس الأعلى للإعلام، قائلة: "ممكن أكون قولت كلمتين تقال شوية علشان أحفز الناس، وما أقصدش أي حد مليان أنا أقصد إللي فوق 300 كيلو، وطالما بتقولوا إني غلطانة يبقى غلطانة، أنا فعلا غلطانة إني اشتغلت في الخير، وغلطانة إني روحت غزة والقدس ورفح".





وأضافت "سعيد"، أنها حصلت على جوائز كثير وتكريمات كثيرة، وأن برنامجها كان الأول من حيث المشاهدة في مصر لمدة 6 سنوات متتالية، متابعة: "أنا فخورة بنفسي جدًا، ورأسي ستظل مرفوعة"، مستكملة: "بشكر كل الصحفيين إللي ساهموا في وقفي لأنهم عملوا حاجة من ولا شيء وحشدوا الرأي العام، ممكن أكون قولت كلمتين تقال ولكن إللي بيعمل خير هيلاقي خير".





واستكملت: "إنتوا اجتمعتوا علشان تضروني ولكن أنا متأكدة إنه خير من ربنا، أنا قضيت 16 سنة في خدمة الناس، وعملت كل أنواع الخير إللي ممكن تتخيلوها في حياتكوا، ومهما حاولتوا تكرهوا الناس فيا عمرهم ما هيكروني لأني عالجت ناس في كل الأماكن، وماحدش هسنساني".





وأكدت أنها لن تقوم بعمل تظلم على قرار، متابعة: "أنا مرتاحة كده ولكن الست المصرية كانت فوق رأسي، وماجرحتش حد، وكلمة عرقانة إللي قولتها على الست المصرية ده دليل على الإجهاد الشديد، أنا كنت بحاول أكرهكوا في التخن، وكنت عاملة أكبر حملة سمنة وماكنتش هسيب حد من غير ما أخسسه، ووفي ناس كتير بدأت تعمل حملات زيها، الناس كلها بتمشي ورايا وبتقلدني ولكن ماحدش عرف لأني بعمله بقلب وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى، فشلت في حاجات كتير في حياتي علشان أعمل الخير بشرف وبأمانة وعمري ما تربحت من وراه".





وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، اليوم،الأربعاء، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على وسائل الإعلام "مرئية أو مسموعة" لمدة عام.





يذكر أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعت المذيعة ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا" الأحد الماضى، للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.



