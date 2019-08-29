بالأسماء.. إصابة 13 شخصا بينهم 3 أطفال في حادث سير ببني سويف

أصيب 13 شخصًا بينهم 3 أطفال، جميعهم مقيمون محافظة سوهاج، فى حادث سير، وقع، اليوم، إثر إنقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، بالطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدخل مدينة بنى سويف، إتجاه محافظة المنيا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وصّرح مصدر بغرفة عمليات مديرية الصحة ببني سويف، بأنه وقع حادث سير بالطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدخل مدينة بنى سويف، إثر إنقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، نتج عنه إصابة 13 من مستقلي السيارتين، جميعهم مقيمون محافظة سوهاج.



وأضاف المصدر، أن فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، دفع بـ5 سيارات إسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللأزم، تحت إشراف الدكتور طارق إدريس، مدير المستشفى وبمتابعة الدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة ببني سويف.



وأضاف المصدر، أن المصابون هم: طه عبد الفتاح محمد، 30سنة، عامل، مصاب بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد حسان حسن،60سنة، بالمعاش، مصاب بكدمات بالصدر وسحجات، وطه محمود نور الدين، 19سنة، طالب، مصاب بسحجات وكدمات، وصباح كامل أحمد، 25سنة، بدون عمل، مصابة بإشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمود عبد السلام هاشم، 22سنة، طالب، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، وجنا حاتم عبد الحميد، 7سنوات، مصابة بجروح وكدمات، وعبد الله فكرى ادربس، 24سنة، سائق، مصاب، بإشتباه خلع بالكتف الأيسر، وعلى خيرى احمد، 31 سنة، عامل، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقر، ووليد السيد رمضان، 19سنة، طالب مصاب بإشتباه كسر بالضلوع، وخالد السيد رمضان، 21سنة، طالب، مصاب بإشتباه كسر بالذراع الأيمن.



وتضمنت اسماء المصابون 3 أطفال هم: ومازن احمد عبد الحميد، 3سنوات، مصاب بسحجات بالجسم، ومحمد احمد عبد الحميد، ٦ سنوات، مصاب بسحجات وكدمات طفل متفرقه بالجسم ويارا احمد عبد الحميد، سنة واحدة، مصابة بجرح قطعي بالرأس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.



وفي سياق منفصل أنقذت العناية الإلهية أسرة كاملة من الموت، في حادث سير وقع، الأربعاء، اثر انقلاب سيارة ملاكى قبلى نفق سنور باتجاه محافظة المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، ونتج عنه إصابة أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد "زوج وزوجته و3 من أولادهم" وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللأزم.



وانتقلت سيارتان تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم محمد عبدالفتاح أبو المعاطي ٤٠ سنة، مصابا باشتباه كسر بعظمة الترقوة، وزوجته سمر مصطفي محمد ٣٥ سنة، مدرسة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و3 من أولادهم وهم " مروان" ١٤ سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني، " ريم" ٩ سنوات مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "أنس" ٦سنوات مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.



وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف ألغام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وفي سياق أخر، أصيب 9 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف، وقعا، اليوم الاربعاء، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيي الواسطى المركزي وبني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



في الحادث الأول، أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بين قريتي كوم أبو راضي وميدوم التابعتين لمركز الواسطى شمال بني سويف ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتبين أن المصابين وهم محمد شعبان محمد 35 سنة، سائق، ومقيم بمدينة الواسطى، مصابا بجروح متفرقة بالجسم، أيمن محمد نادي 39 سنة، مقيم بمدينة الواسطى، فنى حاسب آلي، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، شحات عبد الحميد عبد الله33 سنة، مقيم بمركز الواسطى مصابا باشتباه كسر بالضلوع، هدى مصطفى محمد، 54 سنة ومقيمة بجزيرة المساعدة بمركز الواسطى مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، نسمة رمضان عبد الله 30 سنة، مقيمة بمركز ناصر، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.



وفي الحادث الثاني، أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وانتقلت سيارتين تابعتين لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث وتبين أن المصابين وهم "مدحت فوزي هندي" 34 سنة، موظف بشركة أوراسكوم، مصابًا بجروح بالوجه وسجحات بالجسم، وشقيقه "صبحي" 39 سنة، صيدلي، مصابًا بجرح بفروة الرأس 3 سم وكدمات بالجسم، "مريم سامي إبراهيم" 31 سنة، ربة منزل مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "صموئيل صبحي هندي" 9 سنوات، طالب مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.