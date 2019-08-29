شاهد.. إطلالات جريئة لـ جولييت بينوش وكاثرين دينوف في افتتاح مهرجان فينيسيا
الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:45 ص
الفجر الفني
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حضرت النجمة العالمية جولييت بينوش والنجمة العالمية كاثرين دينوف في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76، حيث خطفا الأنظار في الافتتاح.
ويفتتح فيلم the truth إنتاج كوري-فرنسي فى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
ومن المقرر أن يختتم فعاليات المهرجان الإيطالي العتيق، فيلم The Burnt Orange Heresy في التاسع من شهر سبتمبر للمخرج Giuseppe Capotondi.
ويعرض خلال الدورة الـ ٧٦ فيلم Ad Astra للنجم العالمي براد بيت وفيلم Marriage story لسكارليت جوهانسون وآدم دريفير وفيلم The Laundromat لميريل ستريب وجاري أولدمان.
يذكر أن الدورة الـ ٧٦ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.
وكانت نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي على موقع تويتر، لقطات من وصول صناع الفيلم الافتتاحي للمهرجان في يومه الأول، وهو الفيلم الفرنسي The Truth بحضور مخرجه الياباني "هيروكازو كوري إيدا"، وأبطاله، النجمة الفرنسية "كاترين دينوف"، والنجمة الفرنسية "جوليت بينوش"، والنجم الأمريكي "إيثان هوك"، وهو من ضمن الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية.
ولفتت النجمة الفرنسية "جوليا بينوش" أنظار الحاضرين على السجادة الحمراء بإطلالتها البيضاء الأنيقة، استعدادا لعرض فيلمها الذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.
جدير بالذكر أنه من ضمن أبرز الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بدورته الحالية لعام 2019، كل من فيلم Ad Astra، للنجم الكبير براد بت، ومن إخراج وتأليف وإنتاج المخرج "جيمس جاري".
ويشارك في بطولة الفيلم النجم تومي لي جونز، والنجم روث نيجا، والنجمة ليف تايلور، و دونالد سوثرلاند، وتدور أحداثه حول رائد فضاء، يخرج في مهمة انتحارية بالفضاء الخارجي للبحث عن والده الضائع وسط الفضاء بمهمة سابقة.
وفيلم "الجوكر"، للنجم الكبير خواكين فينيكس، ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركة DC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير روبرت دين ير و "زيزا بيتز"، و "فرانسيس كونوري".
وفيلم النجمة ميرل ستريب الجديد The Laundromat ، وهو فيلم درامي للمخرج ستيفن سودربرج، ويشارك في بطولته النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جاري أولد مان، والنجم أنطونيو بانديراس و النجم جيفري رايت، وجيمس كرومويل، وشارون ستون.
وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "إيلين" التي تجسدها ميرل ستريب، والتي تتورط خلال قضائها لعطلتها في العمل مع شركة قانون تتبع تعاملات مشبوهة وتقودها للملايين من ملفات الفساد المقترنة بعدد كبير من الأغنياء والسياسيين البارزين في العالم.
ومن دولة كندا، يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان بدورته رقم 76، فيلم Guest of Honour، وهو فيلم درامي من إخراج وإنتاج "أتوم إيجويان".
ويشارك في بطولته "ديفيد ثويليس" و "لوكس ويلسون" و"لايسلا دي أوليفيرا" و "روسيف سثرلاند" و"أليكساندر بورجيس".
وسيكون عرضه الأول على مستوى العالم ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا، وتحديدا في يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل.
وكان الممثل الإنجليزي الشاب نيكولاس هولت، حرص على حضور حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المنعقد حتى السابع من سبتمبر المقبل.
ينافس على جائزة الأسد الذهبي، هذا العام، 21 فيلمًا، وسط حضور لافت لهوليوود، ولا سيما شبكة "نيتفليكس" التي أثارت الكثير من الجدل قبيل إنطلاق المهرجان. ومن أبرز الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية، فيلم "Marriage Story" للمخرج نوح بومباك، وينافس المخرج جيمس جراى بفيلم "Ad Astra" للنجم براد بيت.
ويستقبل المهرجان العرض العالمى الأول لفيلم "Joker" للمخرج تود فيليبس، وفيلم "The Laundromat" للمخرج ستيفن سودربيرج، والذي يتناول قصة فضائح وثائق بنما السرية. تنافس المخرجة السعودية هيفاء المنصور، للمرة الأولى على جائزة الأسد الذهبي بفيلم "The Perfect Candidate"، الممثل العربي الوحيد في المسابقة الرسمية.
نيكولاس هولت يشارك في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي نيكولاس هولت يشارك في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي نيكولاس هولت يشارك في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي نيكولاس هولت يشارك في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي.
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