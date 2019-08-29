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عاجل.. التحالف العربي: سقوط مقذوف على مطار أبها أطلقته ميليشيا الحوثي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:52 ص
عاجل.. التحالف العربي: سقوط مقذوف على مطار أبها أطلقته ميليشيا الحوثي
قذيفة - صورة أرشيفية
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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن التحالف، أعلن سقوط مقذوف على مطار أبها أطلقته الميليشيا الحوثية.

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