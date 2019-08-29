تعرف على موعد عودة ميسي للمشاركة مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن موعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة للمشاركة في المباريات، بعد الإصابة التي يعاني منها في الفترة الحالية، والتي أبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق الكتالوني.





ويبدو أن "ميسي" لن يلحق بمباراة برشلونة القادمة أمام فر يق أوساسونا بالدوري الاسباني والمقرر لها السبت المقبل.





وذكرت إذاعة "كادينا سير" الاسبانية أن ميسي يواصل عملية التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، لكن الجهاز الفني بقيادة ايرنستو فالفيردي لن يستعجل عودة اللاعب خوفًا من تكرار حدوث أي مخاطر.





وأشارت الإذاعة الاسبانية أن من المحتمل عودة ليونيل ميسي بعد فترة التوقف الدولي مما سيتيح له إمكانية الحصول على راحة لما يقرب من أسبوعين إضافيين قبل العودة ضد فالنسيا في كامب نو في 14 سبتمبر المقبل.





وكان ليونيل ميسي قد تعرض للإصابة في تدريبات فريقه قبل جولة برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعله يغيب عن الفريق الكتالوني في جولته الاعدادية للموسم الجديد.





ويحتل فريق برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 3 نقاط، حيث تعثر أمام نظيره أتليتك بلباو بالخسارة 1-0 في أولي جولات بطولة الدوري الاسباني، وفاز علي ريال بيتيس 5-2 في لقاء الجولة الثانية بالبطولة.