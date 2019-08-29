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بني سويف يعسكر 9 أيام في برج العرب

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:36 ص
بني سويف يعسكر 9 أيام في برج العرب
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مصطفي الجندي
 

قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب، لمدة 9 أيام، إستكمالاً لفترة الإعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.


وكان بني سويف قد خاض معسكر لمدة شهر في الأسيوطي، تخللة إقامة مباريات ودية، وتدريبات صباحية ومسائية، لتجهيز اللاعبين القدامى والجدد.


وتعاقد بني سويف مع 15 لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهم : هارون إسماعيل، وكمال البدوي، ومحمود الحضري ومحمد السيد ميخا، لاعب ومصطفى بلية، ومحمود مكي، وأحمد الأمور، وبلال سالم، وكريم محفوظ، وحسام البدري، ومحمود بكري، وأحمد عبدالرازق،، وليتشا النيجيري، وعاطف محمود،، إضافة إلى تجديد عقود معتز محروس، ، وحسام عيسى، ، ومحمد صادق ، ومصطفى الصفتي، وعبد الواحد عبد العزيز.


ولعب الفريق السويفي من قبل مع أكتوبر وخسر 0-1، ثم تغلب على الترسانة 4-3، وأطواب 12-1، وإف سي مصر 1-0، وحلوان 6-0، وسمسطا 4-0، ثم تعادل مع البلاستيك 1-1، والخسارة من الفيوم 0-2، والفوز على ببا 7-0، والسكة 3-2، وأخيرا الفوز على كوكاكولا 2-0.


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