جمال الغندور يعود لرئاسة لجنة الحكام بعد 3 سنوات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى خلال إجتماعه الذى أقيم أمس "الأربعاء" وإمتد حتى الساعات الأولى من صباح الخميس عن رحيل رئيس لجنة الحكام سمير محمود عثمان بعد فترة قصيرة قضاها كرئيس للجنة.





وأعلن اتحاد الكرة فى بيان رسمى عن تعيين جمال الغندور الحكم الدولى السابق كرئيس للجنة الحكام وعلى أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى الإجتماع المقبل.



