مدحت صالح يلهب حماس الجمهور بأغانيه المتميزة في حفله بمهرجان القلعة

استقبل مسرح محكى القلعة، منذ قليل الحفل الغنائي للفنان المصري مدحت صالح والمنظم ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.









وقدم صالح خلال الحفل باقة من أغانيه التي حققت نجاحا كبيرا على مدار مسيرته الفنية، مثل: "كوكب تاني، وقلب واحد، وزي مهي حبها، وامير الظلام"، وغيرها من الاعمال التي نالت اعجاب الحاضرين واستقبلوها بالتصفيق الحاد الذي ملأ ارجاء المسرح.









انطلاقته كانت من خلال أغنية (أكيد) ثم أغنية (لما قالوا عينيك) وأغنية (حد يقول لحبيبي) من ألحان الموسيقار / محمد سلطان – ثم غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية بأغنية (يا جريد النخل العالي) وكانت هذه الأغنية سببا لينال شهرة ونجاحا كبيرا وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء. توالت أغانيه وسجل العديد من الألبومات الناجحة.









دخل مجال التمثيل بالتليفزيون والسينما والمسرح حيث شارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل (قشتمر) ومسلسل( لؤلؤ وأصداف) ومسلسل (شباب رايق جدا) (زهرة وأزواجها الخمسة) و(حكايات البنات) و(السندريلا) و(شباب رايق جدا) و(صباح الورد) و فيلم (احنا ولاد النهارده)، فيلم (كرسي في الكلوب) ،فيلم (اللبيس)، فيلم (الحب في ظروف صعبة)، فيلم (علمني الحب) – كما شارك في عدة مسرحيات منها (قشطة وعسل)،(طرائيعو)و(حزمني يا). كما قام ببطولة فوازير رمضان لعدة أعوام مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد.





تألق في الغناء الدرامى بالأفلام السينمائية والمسلسلات واستعان به المخرجون في بعض الأفلام التي لم يشارك فيها بالتمثيل ولكنه كان يؤدى بعض الأغنيات الدرامية بها و منها فيلم (شورت وفانلة وكاب)، فيلم (مافيا)وفيلم ألوان السما السبعة وفيلم أمير الظلام وفيلم الغرفة 707.









ويذكر أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تُعقد على مدار 15 يوم، ويشارك فيها لفيف من الفرق الموسيقية ونجوم الغناء في مصر والعالم، من يينهم هشام عباس، علي الحجار، مروة ناجي، زيزي عادل، محمد محسن، أحمد جمال، تانيا قسيس، غالية بن علي، مسار إجباري.









يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28، وسط حضور جماهيرى تجاوز الـ15 ألف شخص، حيث ارتفع عدد الحضور بشكل أدى إلى تكدسهم خارج البوابة الرئيسية للقلعة وعدم تمكنهم من الدخول، وذلك بالإضافة إلى الزحام الشديد على منافذ بيع التذاكر، وتجنباً لذلك قامت دار الأوبرا بزيادة منافذ بيع التذاكر من 2 إلى 5 منافذ.









وكان الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، قال في تصريحات سابقة إنه تمت زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إلى 5 منافذ، وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على الدورة الـ28 من المهرجان ولاستيعاب أكبر قدر من الجمهور خلال حفلات المهرجان المتنوعة.









وأضاف صابر أن المنافذ ستبدأ عملها في الساعة الرابعة مساء وأنه سيتم دخول الجماهير ابتداء من الخامسة مساء لمنع التكدس أمام باب القلعة.









وأوضح أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمه الأوبرا من فنون.









مؤكدًا إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان ما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها تماشيًا مع الإستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصرى.

وكان وزيرا الثقافة والآثار قامو بتكريم، 10 شخصيات فنية ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية في مصر والوطن العربي وهم:

الفنان علي الحجار، والفنان محمد الحلو، والفنانة نادية مصطفى، والدكتور مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني، والفنانة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا الدكتورة سحر حلمي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، عبده أبو المجد، أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي، المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبدالحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.









وتستمر فعاليات المهرجان داخل قلعة صلاح الدين، لمدة 15 يومًا يقام خلالهم 42 حفلا غنائيا لكبار نجوم الطرب ومنهم "محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح، مجد القاسم، هشام عباس، الموسيقار عمر خيرت" إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.