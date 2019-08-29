والد ضحية بالوعة الصرف الصحي بالجيزة يروي تفاصيل الواقعة

قال عماد رواش، والد الطفل ياسين، ضحية بالوعة الصرف الصحي بالجيزة، إن البالوعة لم يكن عليها غطاء، لافتًا إلى أنه كان هناك سيدة تابعة لهيئة النظافة تحذر المارة منها.



وأضاف "رواش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن فريق الإنقاذ التابع للمحافظة جاء بعد ساعة من البلاغ، ولم يكونوا جاهزين للنزول في البالوعة، معلقًا: "كانوا خايفين ينزلوا، والشارع كله مافيهوش لمبة واحدة".



وأوضح أن ياسين لديه 4 سنوات ونصف، وشقيقه لديه 10 سنوات ويلعب في نادي الشرقية للدخان، وكان لديه مباراة ودية في نادي الطالبية يوم الأحد، متابعًا أنهم خرجوا من النادي الساعة السابعة ونصف، لافتًا أنه سقط في بالوعة أمام النادي، متابعًا: "زوجتي وولادي الإتنين كانوا هيسقطوا في البلاعة".



وأمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بضبط واحضار مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، للتحقيق معه في غرق الطفل ياسين عماد رواش، ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بعد حبس مدير الشبكات.



واستمع المستشار ابراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية، لأقوال كل من رئيس حي العمرانية، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بالحي، بالإضافة لعدد من مسئولي الصرف الصحي؛ حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.



واستمعت النيابة لأقوال والدي الطفل اللذان اتهما شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتسبب في مقتل ابنهما.



وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المتوفي لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسماع شهادة عدد من شهود العيان والغطاسين من قوات الإنقاذ النهري ممن عثروا على الطفل داخل البالوعة بعدما جرفته المياه لمكان آخر.



تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بسقوط طفل ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية الرياضي، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة، وتبين أنه أثناء سير طفل على بعد خطوات من والدته أمام النادي سقط في البالوعة المغطاة بقطعة خشبية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري برئاسة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة والتي تمكنت من انتشاله بعد فترة من البحث.



وتم نقل جثة الطفل ياسين البالغ من العمر إلى المستشفى وحاول الأطباء إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

