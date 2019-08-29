لم يردعهن الوصم المجتمعي.. نجمات فضلن لقب الزوجة الثانية

في الأغلب تفضل المرأة حتى وإن كانت نجمة شهيرة أن تستفرد بقلب زوجها، أن تكون ملكته المتوجة وحدها دون شريك، لكن ذلك لم يمنع بعض من النجمات أن تختار الجب والزواج من رجل متزوج ولديه أبناء.





في التقرير التالي، يرصد الفجر الفني ٧ حالات لفنانات اخترن أن تكن زوجات ثانية.



