لم يردعهن الوصم المجتمعي.. نجمات فضلن لقب الزوجة الثانية
في الأغلب تفضل المرأة حتى وإن كانت نجمة شهيرة أن تستفرد بقلب زوجها، أن تكون ملكته المتوجة وحدها دون شريك، لكن ذلك لم يمنع بعض من النجمات أن تختار الجب والزواج من رجل متزوج ولديه أبناء.
في التقرير التالي، يرصد الفجر الفني ٧ حالات لفنانات اخترن أن تكن زوجات ثانية.
شريهان
تزوجت الفنانة شريهان من رجل الأعمال علاء الخواجة وهو زوج صديقتها الفنانة إسعاد يونس، ووالد ابنها، وأنجبت منه ابنتيها لولوة وتالية.
٢-هيفاء وهبي
تزوجت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في عام ٢٠٠٦، رغم زواجه من أخرى وانجابه منها أطفال، وانتهت زيجتهما بعد عدة سنوات.
٣-روبي
تزوجت روبي من المخرج سامح عبدالعزيز رغم زواجه من أخرى وانجابه، ما دفع زوجته للطلاق، ورغم ذلك انتهت زيجتهما سريعا، لكنها أسفرت عن ابنة وحيدة تٌدعى "طيبة".
٤-ياسمين عبدالعزيز
تزوجت ياسمين عبدالعزيز من رجل الأعمال محمد حلاوة في عام ٢٠٠١، رغم زواجه من سيدة أخرى وإنجابه منها ٤ أبناء، وأنجبت ياسمين طفلين هما ياسمين وسيف الدين، لكن زيجتهمت انتهت بالطلاق العام الماضي بعد زواج دام أكثر من ١٧ عام.
٥-ريهام حجاج
تزوجت ريهام حجاج من رجل الأعمال محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز، وكانت السبب في طلاقهما.
٦-دنيا بطمة
تزوجت المطربة المغربية دنيا بطمة من محمد الترك والد المطربة البحرينية حلا الترك، رغم زواجه من أخرى، معتبرة أن ما فعلته أمرا عاديا لأن الدين الإسلامي أباح الزواج من ٤، وبعد زواجهما، طلق الترك زوجته الأولى، وجرت بينهما مشكلات عدة بخصوص حضانة أبنائهما.
٧-فيدرا
تزوجت الفنانة الأردنية فرح أو فيدرا من المخرج سامح الباجوري رغم زواجه من الراقصة دينا والدة ابنه "علي"، وبعدها تطلقت دينا من زوجها على خلفية زواجه عليها.
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