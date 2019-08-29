معتز عبد الفتاح: "السيسي" عندما جاء إلى السلطة وجد مصر شبه دولة

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسية، إن تحسن الاقتصاد المصري، لا يعني بضرورة تحسن الوضع المعيشي للمواطن بشكل فوري، معقبًا: "ممكن يكون مع المواطن فلوس، بس الدولة منهارة".



وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الإصلاحات الاقتصادية قد تنعكس بشكل سلبي على المواطن، على المدى القصير، لكن على المدى البعيد سيتحسن الوضع الاقتصادي.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما جاء إلى السلطة وجد مصر شبه دولة، معقبًا: "الارقام الاقتصادية لم تكن حقيقية، والأرقام حول مخزون القمح كانت غير حقيقية، مصر كانت تستورد كمية قمح، من غير المنطقي أن يستهلكها الشعب المصري، كان بيتسرق".





أشادت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الثلاثاء، بأداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي بدأ مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور، واستطاعت بفضله تحقيق أعلى معدلات نمو اقتصادي بالأسواق الناشئة.





وقالت الصحيفة في تقرير صادر لها عن أداء الاقتصاد المصري، إن المستثمرون العالميون أشادو بالتحول الاقتصادي في مصر، والإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة.





وأضافت الصحيفة، أن هذا التحول يمثل نجاحا مهما لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يشيد المستثمرون بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة والحساسة، من الناحية السياسية، التي نفذتها حكومته على عكس الحكومات السابقة التي أعاقت تلك الإصلاحات؛ مؤكدة أن هدف الرئيس السيسي يكمن في تحقيق الرخاء لشعبه البالغ عددهم 100 مليون نسمة.





ومن جانبة قال روشير شارما، مدير إدارة الأسواق الناشئة وكبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين بمؤسسة مورجان ستانلي، أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية: "أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في كل الأسواق الناشئة"؛ في إشارة إلى المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر، واختتم حديثه في مذكرة متفائلة عن مصر؛ قائلا: "مصر على المسار الصحيح لتصبح أمة متقدمة.





" وألمحت الصحيفة إلى أنه مع إتمام برنامج الإصلاحات الصارمة في شهر يوليو والذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتباهى المسئولون المصريون بأنهم وضعوا الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.





وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي وصل إلى 5.6% في السنة المالية التي انتهت في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، كما انخفض العجز إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو هذا العام من 12.2 في المائة قبل ثلاث سنوات، وانخفض التضخم إلى 8.7 في المائة في يوليو، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات.





.ووفقا لـ "فايننشال تايمز"، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الكلي في بنك الاستثمار الإقليمي - هيرميس، وهو بنك استثماري إقليمي، إن الشركات متعددة الجنسيات أبدت رغبتها الملحة للاستثمار في مصر، لكن المبالغ التي تم التعهد بها لا تزال متواضعة. وأكدت الصحيفة أنه منذ تولي الرئيس السيسي منصبه عام 2014، وهو يهدف إلى انعاش الاقتصاد المتعثر في غياب استثمارات القطاع الخاص منذ ثورة 2011. واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها مشيدة بجهود الجيش في الحفاظ على السلام الاجتماعي من خلال توفير طعام رخيص في المناطق الفقيرة.





وتابعت، إنه في السنوات الأخيرة، توسعت قطاعات مثل الأسمنت والصلب والأدوية وتربية الأسماك والإمدادات الطبية والعقارات. جدير بالذكر أن عدد كبير من قادة الدول المشاركين بقمة مجموعة السبع بفرنسا، والتي اختتمت فعالياتها أمس، أشادوا بمصر والتحسن الاقتصادي الذي شهدته في الفترة الأخيرة، فقد قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إنه يرى قناة السويس أرضا خصبة للفرص الاقتصادية والاستثمارية بجميع المجالات. كما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العلاقة الوثيقة التي تجمع مصر بألمانيا في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعاون الإنمائي، مشيدة بالجهود التي تبذلها مصر لحماية حدودها البحرية والتي تمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.





كما أشاد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بالخطوات الهامة التي اتخذتها مصر من أجل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والتي كان لها أثر كبير في تحسين الوضع المصري.





كما قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز إن بلاده تدعم الجهود المبذولة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.





وقالت إليزابيث كينجستون، رئيسة مكتب المجلس الكندي الدولي بالعاصمة أوتاوا، إن مصر تشهد مرحلة تحول كبرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأضافت أن مصر تلعب دورا إقليميا محوريا مهما في مختلف قضايا المنطقة.



وقال هيرويوكد إشيجي، رئيس منظمة جيترو اليابانية -هيئة التجارة الخارجية اليابانية، إن هناك فرصا رائعة للاستثمار في مصر، مؤكدا أن الشركات اليابانية تعمل على الاستثمار في مصر حتى تتحقق الاستفادة للبلدين. في سياق متصل، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك "كريدي سويس"، في وقت سابق، إن مصر تعد هي الخيار الأفضل للبنك في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن معدلات التضخم في مصر لم تكن مرتفعة بالصورة الكبيرة التي كانت عليها. وأكد أن مصر تظل نقطة استثمار جاذبة، وأصبحت أكثر جاذبية بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.



