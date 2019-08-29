أزمة جديدة في ريال مدريد بشأن رحيل زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية على نشوب أزمة جدية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن أقتراب رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، في صدمة قوية لعشاق النادي الملكي.





ويبدو أن زيدان أصبح على أعتاب الرحيل عن النادي الملكي، بسبب تذبذب نتائج الفريق في الفترة الماضية سواء الخسائر الكارثية في المباريات الودية أو التعثر في المباريات الرسمية وكان أخرها السقوط في فخ التعادل أمام بلد الوليد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في موسمه الجديد.





وقالت التقارير أن، زيدان يعلم أن أيامه بريال مدريد أصبحت معدودة، وأصبح مهددًا بالرحيل بسبب النتائج السلبية، لذلك يسعى لمغادرة الأراضي الإسبانية محلقًا تجاه ال|أراضي الفرنسية، أملاً منه في قيادة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلفًا لتوماس توخيل، في ظل النتائج السلبية الأخيرة للفريق الباريسي، كان أخرها الخسارة المفاجئة أمام رين بالدوري الفرنسي.





ويعود تذبذب نتائج الفريق إلى الفترة التي عقبت رحيل الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، الأمر الذي ترك أثرًا بالغًا في كتيبة الميرنجي، حيث وجد الفريق معاناة كبيرة في المنافسة على الألقاب، حيث ساهم البرتغالي في ثلاثية تاريخية لدوري أبطال أوروبا توج بها على التوالي، ليحقق النادي الملكي رقمًا قياسيًا يصعب تجاوزه.





وعلى الرغم من فوز الريال في الجولة الأولى بالمسابقة، إلا أن تعرضه للتعادل في المباراة الثانية أثار قلق الجماهير من جديد وأعاد إلى أذهانهم نتائج المباريات الودية التي شهدت نتائج كارثية أبرزها السقوط أمام أتلتيكو مدريد بسباعية.