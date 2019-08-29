"التعليم": تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية "رائدة" (فيديو)

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم الفني، إن تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجربة رائدة، لافتًا إلى أنهم لديهم معامل متميزة ومناهج عالمية متطورة.وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، أن الطالب يمكنه استكمال الدراسة الجامعية بعد الانتهاء من المدارس التكنولوجية، لافتًا إلى أن هذه المدارس تخلط الإنترنت مع الصناعة، وهامة بالنسبة للمستثمرين.وأوضح أنه يوجد 10 مدارس حتى الآن، لافتًا إلى أنهم يعملون على إنشاء مجال آخر في هذه المدارس وهو مجال صناعة الذهب، متابعًا: "نحاول أن تكون معامل المدارس التكنولوجيا على أعلى مستوى"، مؤكدًا أن مدارس التكنولوجيا ستكون مراكز تميز ومنارات للتعليم.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) عن مد فترة التقديم للبنين من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، حتى 1 سبتمبر 2019.كما قررت الوزارة مد فترة التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 1 سبتمبر.وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، في تصريحات سابقة، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تهدف إلي إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها.وأكد أن المنهج الدراسي المطبق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المزارع والشركات، مشيرًا إلي أن هناك مجموعة من المميزات يحصل عليها طلاب مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية مثل الشهادة المصرية ذات الجودة العالمية، أولوية تعيين المتميزين بشركات الشريك الصناعي، والبيئة التعليمية الممتازة، والرعاية الصحية، بالإضافة إلي تدريب عملي أثناء الدراسة، ومكافآت مالية أثناء فترات التدريب.