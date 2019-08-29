تعرف على أهم الإرشادات لحماية أطفالك من الغرق عند زيارتك البحر الأحمر

عند زيارتك للبحر الأحمر وشواطئها الخلابة يستمتع العديد من الأطفال بممارسة السباحة في البحر وحمامات السباحة، ويعد الحفاظ على سلامة الأطفال وحمايتهم من الغرق أثناء السباحة أمرا فائق الأهمية والأولوية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الغرق هو المسبب الثاني لوفيات.



ينبغي الحرص على تعلم الأطفال للسباحة وإتقانها، كما ينبغي أن يتم هذا الأمر من خلال مدرب متخصص في تعليم السباحة للأطفال، ووضحوا للأطفال أن السباحة بالبحر أو المحيط تختلف تماما عن السباحة بحمام السباحة، كما يجب تعليمهم أيضا قواعد السلامة أثناء السباحة وضرورة اتباعها بشكل دائم.



كما ينبغي دوما مراقبة الأطفال بعناية شديدة أثناء سباحتهم، سواء بواسطة ذويهم أو المنقذين المتواجدين على الشواطئ وبحمامات السباحة، وبالطبع يجب أن يكون الشخص المراقب ملما بالسباحة، كما يفضل أن يكون على دراية بالإسعافات الأولية وخاصة "الإنعاش القلبي الرئوي" (CPR) حتى يتمكن من التدخل والإنقاذ إذا ما تتطلب الأمر.



1- لا تترك طفلك يسبح بمفرده

تحت أية ظروف لا تقم بالسماح لطفلك بالسباحة بمفرده أو اللعب في المياه دون إشراف شخص بالغ، ولا تعتمد على قيام طفل آخر بحماية طفلك أثناء السباحة، كما يجب تعليم الأطفال ضرورة الاستئذان دائما قبل السباحة في الماء أو حتى اللعب بجواره.



2- لا تعتمد على ارتداء العوامات فقط

يعتقد العديد من أولياء الأمور بأن ارتداء العوامات أو استعمال ألعاب السباحة المنفوخة بالهواء أمر كاف لضمان سلامة أطفالهم خلال السباحة، وفي حقيقة الأمر لا يمكن الاعتماد على تلك الأشياء بمفردها، إذ أنها قد تفرغ من الهواء الموجود بداخلها للعديد من الأسباب؛ الأمر الذي يعرض الأطفال، خاصة الذين لا يعرفون كيفية السباحة إلى خطر شديد.



3- ارتداء سترة النجاة عند الضرورة

في حال عدم معرفة أحد أطفالك للسباحة، ينبغي الحرص على ارتدائه لسترة النجاة طوال فترة بقائه في الماء، إذ أن هذا هو الضمان الوحيد لحمايته من الغرق، ويجب مراعاة أن تكون سترة النجاة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان أدائها لوظيفتها كما ينبغي.



4- لا تجعل طفلك يسبح بالمناطق غير الآمنة

يجب منع الأطفال من السباحة في الشواطئ ذات الأمواج العالية أو المعروفة بخطورتها، أو تلك التي لا تحتوي على منقذين. كما يجب منع الأطفال من السباحة بمناطق تواجد القوارب أو الصيادين. بجانب هذا يجب منع الأطفال من الغوص بالمناطق غير محددة العمق أو التي لم يتم إعلان خلوها من المخاطر.



5- إحاطة حمام السباحة المنزلي بسور

في حال امتلاك حمام سباحة بالمنزل، يجب إحاطته بسور من جميع الجهات. وينبغي أن يكون هذا السور مرتفعا بما فيه الكفاية ومغلقا بشكل جيد، وذلك لمنع الأطفال من التسلل إليه والسباحة بمفردهم عند غياب أولياء الأمور أو إشراف شخص بالغ. حيث تشير الإحصائيات إلى تعرض العديد من الأطفال للغرق بحمام السباحة المنزلي، حال عدم وجود حاجز أو سور يمنعهم من الولوج إليه.





6- ارتداء سترة النجاة عند الضرورة

في حال عدم معرفة أحد أطفالك للسباحة، ينبغي الحرص على ارتدائه لسترة النجاة طوال فترة بقائه في الماء، إذ أن هذا هو الضمان الوحيد لحمايته من الغرق، ويجب مراعاة أن تكون سترة النجاة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان أدائها لوظيفتها كما ينبغي.



7- لا تجعل طفلك يسبح بالمناطق غير الآمنة

يجب منع الأطفال من السباحة في الشواطئ ذات الأمواج العالية أو المعروفة بخطورتها، أو تلك التي لا تحتوي على منقذين. كما يجب منع الأطفال من السباحة بمناطق تواجد القوارب أو الصيادين. بجانب هذا يجب منع الأطفال من الغوص بالمناطق غير محددة العمق أو التي لم يتم إعلان خلوها من المخاطر.



8- إحاطة حمام السباحة المنزلي بسور

في حال امتلاك حمام سباحة بالمنزل، يجب إحاطته بسور من جميع الجهات. وينبغي أن يكون هذا السور مرتفعا بما فيه الكفاية ومغلقا بشكل جيد، وذلك لمنع الأطفال من التسلل إليه والسباحة بمفردهم عند غياب أولياء الأمور أو إشراف شخص بالغ. حيث تشير الإحصائيات إلى تعرض العديد من الأطفال للغرق بحمام السباحة المنزلي، حال عدم وجود حاجز أو سور يمنعهم من الولوج إليه.