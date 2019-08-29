لجنة الأوسكار تعقد اجتماعها الأول بالمجلس الأعلى للثقافة.. تعرف على المشاركين

اجتمعت مساء أمس اللجنة المصرية لاختيار الفيلم المصرى المشارك في مسابقة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية، تمهيديا الأول بالقاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة.

تداولت اللجنة خلال الاجتماع التمهيدي، قواعد وإجراءات اختيار الفيلم المشارك من بين الأفلام المصرية الروائية الطويلة التى تم عرضها تجاريا فى دور العرض المصرية بداية من شهر أكتوبر 2018، وقد بلغ عددها 30 فيلما.





كما تم الاتفاق على أن يتم تصفية الأفلام إلى قائمة قصيرة تضم خمسة أفلام ليتم التصويت عليها فى الاجتماع المقبل للجنة لاختيار الفيلم الذى سيتم إرساله إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية التى تمنح جوائز الأوسكار فى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.





أعلنت إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، أمس الاثنين، عن اختيار 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة في لجنة التحكيم لتوزيع جوائز "أوسكار" السنوية في دورته المقبلة الـ 92.

ويأتي من بين الأعضاء الجدد، الذين أعلنت عنهم الأكاديمية عبر موقعها الرسمي، وجود 3 أعضاء مصريين، هم الفنانة يسرا في قائمة الممثلين، والمخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في قائمة المنتجين.

وعلق المخرج عمرو سلامة، على خبر انضمامه للجنة تحكيم "أوسكار"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "رسميا أصبحت عضوا في أكاديمية السينما (الأوسكار)"، وكان "سلامة" قد قدم أعمال عديدة منها فيلم "شيخ جاكسون" عام 2017، وتم اختياره لللترشيح لجائزة "الأوسكار" في النسخة الـ90 قبل الماضية.

وأعرب المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سعادته بالإنضمام كعضو رسمي لأكاديمية العلوم والفنون الأمريكية "الأوسكار".

كما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أمس الاثنين، عن انضمام المطربتين العالميتين، ليدي غاغا وأديل إليها، للمشاركة في لجنة التحكيم لتوزيع جوائز "الأوسكار" السنوية في دورته المقبلة الـ 92، والمقامة في شهر فبراير المقبل.

وحازت أغنية "Shallow" لليدي غاغا من فيلمها "A Star is Born" على جائزة أوسكار أفضل أغنية، في حفل الأوسكار لعام 2019.

كما انضم إلى أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية هذا العام، أسماء عربية أخرى، هم المنتج كريم عامر والمخرجة اليمنية خديجة السلامي واللبنانيان مصمم الإنتاج حسين بيضون ومدير التصوير كريستوفر عون، بالإضافة إلى مصمم الشخصيات الكرتونية اللبناني راني نعماني والمنتج اللبناني جورج شقير والمخرجة نيجلا مؤمن.





يذكر أن اللجنة مشكلة بقرار من نقيب السينمائيين وتضم فى عضويتها حوالى 45 اسما من أبرز صناع ونقاد السينما المصريين.





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