رد فعل نيمار بعد رفض باريس عرض برشلونة (صورة)

كشفت أخر التقارير الصحفية الإسبانية والفرنسية، عن رد فعل باريس سان جيرمان الفرنسي عن عرض برشلونة للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأجمعت أغلب الصحف الإسبانية، أن باريس سان جيرمان رفض مرة أخري عرض البرسا، وفي هذا الصدد نشر موقع " بليتشر ريبورت" الأمريكي كاريكاتير عن ردة فعل نيمار بعدج رفض باريس عرض البلوجرانا من جديد.



