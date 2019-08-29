عالم مصري ينجح في الوصول لبحث علمي يقضي على مرض السرطان

كشف الدكتور هاني عبدالعزيز الشيمي، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية لعام 2017، عن تفاصيل وصوله لبحث علمي يقضى على مرض السرطان.



وأوضح الشيمي، خلال لقائه مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، أنه توصل لعلاج جديد لمرض السرطان خلال الفترة الماضية، من خلال اكتشافه احتواء شجرة الصفصاف على مركبات نجحت في وقف نمو الخلايا السرطانية، وحماية الخلايا الطبيعية.



وتابع أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة أن الدولة أخذت البحث كمرجع، وتم تسجيل براءة الاختراع بين جامعتي القاهرة وهيروشيما".



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة فى الاحتفال بعيد العلم بدأها بتوجيه التحية والتقدير لعلماء مصر الأجلاء الذين يساهمون بدور فعال فى تقدم مصر حيث قال: "اسمحوا لى باسمى وباسم شعب مصر العظيم بتحية تقدير لعلماء مصر الذين يستخقون منا كل التقدير لعملهم الدؤوب".



وأضاف أنه مما لا شك فيه أنه رغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية مُلهمة وشامخة عبر آلاف السنين.



وأكد الرئيس السيسي أن إعلان ٢٠١٩عام التعليم فى مصر جاء تاكيدًا منا لتقدير العلم والعلماء.



وأكد الرئيس أن مصر الجديدة تولى العلم أهمية خاصة، وأن تطوير المنظومة التعليمية جاء بهدف تعليم



