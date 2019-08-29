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لاعب سيراميكا في صفوف الرجاء المطروحي رسميا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:23 ص
لاعب سيراميكا في صفوف الرجاء المطروحي رسميا
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أحمد تيتو
 

نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي في التعاقد مع حسن ياسين ظهير أيسر سيراميكا لمدة موسم علي سبيل الإعارة .

وقع حسن في حضور سليمان سنجاري إداري فريق الرجاء ووليد وكريم وكلاء اللاعب .

يذكر أن الرجاء تعاقد من قبل مع جودة أيمن لاعب إنبي مواليد 97 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر لتدعيم وسط الفريق إستعدادا للموسم الجديد كما تعاقد مع محمد الشافعي لاعب المقاولون مواليد 97 لمدة 3 مواسم ونجح في التعاقد مع اكثم سمير لاعب كفر الشيخ لمدة 3 مواسم.

كما تعاقد مع إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش ،إبراهيم عيسي حارس النصر القاهري ، اولاري الغيني.

ويواصل الفريق المطروحي إستعدادتة لدوري القسم الثاني وخاض عدد من المباريات الودية مع أندية الدوري الممتاز والممتاز ب أخرها إمام سيراميكا 1/3 للإستعداد بقوة وتحقيق طموح جماهيرة بالعودة للدوري الممتاز مرة اخري

وكان قد أعلن مجلس إدارة النادي القائمة الأولي وضمت 15 لاعبا وهم : عمرو شعبان ، محمد إسماعيل ، علي العربي، سعيد أحمد ، فتوح المتولي ، أمير صابر ، أحمد إسماعيل ، إبراهيم جمال، حمادة الغنام، بلال جمال،عزت جمال، هشام نيمار، إسلام عبد الراضي ، محمد حمبوزو، محمود عبد العاطي .

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