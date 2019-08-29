تفاصيل فيلم ليوناردو دي كابريو الذي حقق 240 مليون دولار حول العالم
الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:16 ص
الفجر الفني
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تمكن المخرج العالمي كوينتن ترانتين من حصد 240 مليون دولار عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood وذلك في شباك التذاكر حول العالم، وهو ما يعتبر نجاح علي مستوي الايرادات خاصة وان ميزانيته قدرت بـ 90 مليون دولار فقط.
وتدور أحداث الفيلم في عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيوني سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.
ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.
كان عام 1969 عامًا حافلًا بالأحداث الكبيرة والفارقة في تاريخ أمريكا. اضطرابات سياسية، وحركات احتجاجية، وشغب وتمرد، هبوط نيل أرمسترونج على سطح القمر، مهرجان وودستوك، والجرائم البشعة لعائلة مانسون «Manson Family» التي وضعت كلمة النهاية الدامية لعقد الستينيات، عقد الأحلام الكبيرة، وصيف الحب الذي لفظ أنفاسه سريعًا.
كانت هوليوود القديمة بكل سحرها تحتضر، حيث حققت أفلام صنعت بميزانيات محدودة ومواهب شابة نجاحات كبيرة، غيرت قواعد اللعبة في هوليوود، مثل فيلم دينيس هوبر «Easy Rider»، الفيلم الذي مهد لسينما السبعينيات أو ما سيعرف بعد ذلك بهوليوود الجديدة.
هذا هو العام الذي اختاره المخرج الأمريكي الكبير كوينتين تارانتينو إطارًا زمنيًا لفيلمه التاسع «حدث ذات مرة في هوليوود Once Upon a Time In Hollywood»، لكن تارانتينو بنهجه ما بعد الحداثي يبقي كل هذا الزخم خارج عالمه الفيلمي حيث لا مكان للسرديات الكبري ولا لأحلام التاريخ.
في فيلم Once Upon a Time In Hollywood لدينا خطان سرديان لا يلتقيان إلا عند النهاية، حيث لا توجد حبكة واضحة في فيلم تارنتينو الأحدث. نتابع خلال الخط الأول والذي يشغل معظم زمن الفيلم، النجومية الآفلة للممثل ريك دالتون ليوناردو ديكابريو، وهو نجم حقق شهرة واسعة عبر أدائه لدور البطولة لمسلسل من مسلسلات الويسترن التي اشتهر بها عقد الخمسينيات، ومحاولاته استعادة شيء من هذه النجومية في عالم السينما والتلفزيون وعلاقته المميزة بدوبليره الخاص كليف بوث براد بيت والتي يوجزها الفيلم في عبارة «أكثر من أخ وأقل من زوجة».
يسكن دالتون إلى جوار الممثلة شارون تيت، زوجة المخرج الأيرلندي رومان بولانسكي والتي كانت مع أربعة من أصدقائها ضحية لحادثة القتل الوحشية التي نفذها ثلاثة أفراد من عائلة تشارلز مانسون. وهو ما يقود إلى الخط السردي الثاني الأقل حضورًا والذي نتابع خلاله الحياة اليومية لهذه الممثلة الصاعدة آنذاك.
ما يشغل المشاهد منذ البداية هو متى سيلتقي هذان الخطان المتجاوران، الخط الخيالي الخاص بالنجم ودوبليره والخط الواقعي الخاص بالممثلة شارون تيت، وعما سيسفر هذا اللقاء، لكن الانتظار يطول ولا يحدث هذا اللقاء إلا في نهاية الفيلم.
معظم الأعمال التي يشارك بها بطله ريك دالتون تنتمي للويسترن والتي يستغرق تارنتينو بمحبة في تصوير مشاهد منها ضمن الزمن الفيلمي، مورطًا جمهوره معه تاركًا حدثه الفيلمي الكبير ينتظر حتى النهاية.
يسافر ريك إلى إيطاليا للعمل في بطولة بعض أفلام الإسباجتي ويسترن في محاولة لاستعادة نجوميته الآفلة، يعمل مع المخرج سرجيو كوربوتشي، كوربوتشي له فيلم ويسترن اسمه «Django» وهو ما يحيل إلى فيلم تارنتينو نفسه «Django Unchained» الذي مثل فيه دي كابريو. كل هذه الإحالات تجعل من فيلم تارنتينو فيلما شخصيًا إلى حد بعيد وتثري نصه الفيلمي.
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