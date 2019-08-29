افضل 10 شواطئ في البحر الأحمر.. تعرف عليها

تشتهر مصر بجوها المعتدل طوال العام، ما يجعلها مقصدًا للسياح، وكذلك تتمتع بوجود مجموعة من الشواطئ المميزة، وخاصة شواطئ الغردقة بالبحر الأحمر، حيث يقضى العديد من نجوم الفن وكرة القدم والمشاهير إجازاتهم على شواطئ مميزة، وأهمهم كان محمد صلاح، وراموس وبنزيما، نجوم كرة القدم فى العالم.



ويقدم "الفجر " أهم المعلومات عن أشهر 10 شواطئ بالغردقة:

1- شاطئ محمية بجزيرة الجفتون من أفضل شواطئ الغردقة، وأفضلها يتميز بمياه نقية ورمال بيضاء ولا يمكن الوصول إليه الا من خلال لنش سياحى، وكان آخر من زاره من المشاهير راموس وبنزيما، ومحمد صلاح، وعماد متعب، ونافاس، حارس مرمى الريال.



2- شواطئ جزيرة أبو منقار، من أفضل الشواطئ فى الغردقة تعد من أقرب الجزر البحرية لمدينة الغردقة، وتعد أجمل جزيرة بحرية على ساحل الغردقة حيث تمتلك شواطئ رملية مميزة تفوق شواطئ الجزر الأخرى، وممنوع إقامة أى أنشطة على ظهرها والمسموح به قيام أنشطة بمحيط شواطئها، وليس على اليابسة منها، وآخر من زارها من المشاهير اللاعب سيرجيو راموس قائد نادى ريال مدريد بصحبة أسرته.



3- شواطئ منطقة بيوض بالجونة هى المكان، الذى يفضله مشاهير العالم عند زيارتهم لمنطقة الجونة شمال الغردقة، حيث إنها من المناطق الهادئة، والتى لا تصل لها سوى اليخوت الخاصة، ويلجأ الكثير لها، وخاصة إذا كانت سرعة الرياح تصعب نزول البحر إلا فى تلك الأماكن، حيث إن بها شعابًا وصخورًا تحجب سرعة الأمواج، وكان آخر من زارها من المشاهير النجم العالمى محمد صلاح.



4- شواطئ منطقة سهل حشيش، تقع جنوب الغردقة بحوالى 30 كيلو مترًا تقريبا، كان يطلق عليها السكان المحليون من قبل دشة الضبعة، وكانت المكان المفضل لهم، تعد الفنادق الواقعة بتلك المنطقة أفضل فنادق الغردقة بفضل شواطئها الخلابة، وأغلب مشاهير العالم يقيميون بتلك المنطقة عند زيارتهم بالغردقة.



5- شواطئ مكادى جنوب الغردقة، حيث تعد منطقة خليج مكادى جنوب الغردقة، منطقة فندقية تمتلك العديد من الفنادق الراقية، وكذلك بها شواطئ خلابة، حيث يقصدها الكثير من المشاهير وخاصة الفنانين للاستجمام والهدوء.



6- شواطئ خليج أبو سومة، تقع شمال مدينة سفاجا، وجنوب الغردقة، يقصدها المشاهير للاختفاء عن أعين الناس، حيث أن تلك المنطقة من أفضل شواطئ البحر الأحمر، ومميزة بسرعة الأمواج بها، مما جعلها منطقة مهمة لإقامة مسابقات الكيت سيرف.



7-شاطئ جزيرة يوتوبيا والتى تقع شمال مدينة سفاجا، ومن أجمل جزر البحر الأحمر، حيث إنها تتميز بأنها من الجزر القليلة الرملية وليس بها أى صخور إطلاقًا حول شواطئها، كما تتميز أيضا بمياة صافية ترى من أعلى سطح البحر القاع، ويقصدها المشاهير المقيمين فى فنادق أبو سومه، وذكرها موقع سياحى إيطالى قائلًا: زيارتها حلم لا تريد أن تستيقظ منه أبدًا.



8- شواطئ جزيرة مجاويش، من أهم وأشهر الجزر بالبحر الأحمر، ويفضلها المشاهير لبعدها عن المدينة، وتتميز بأنها رملية ومياهها نقية وصافية، ورصدت محميات البحر الأحمر من قبل عليها دلافين وسلاحف مختلفة الأنواع، وزارها موخرًا لاعب ريال مدريد سيرجو رامواس.



9- شواطئ منطقة الجونة تعد من المناطق الشهيرة بالبحر الأحمر، والتى يقصدها دائما المشاهير والنجوم، لما تحتويه من هدوء واستجمام حقيقى، وكذلك شواطئ مميزة وناقية أمامها عدة جزر بحرية يقضى زوارها إجازاتهم عليها للتمتع بممارسة الرياضة البحرية.



10- شواطئ جزيرة الجفتون الكبير، التى تعد الأشهر والأهم بالبحر الأحمر، ويقصدها الكثير من المشاهير حول العالم.