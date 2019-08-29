مباريات برشلونة في "سبتمبر".. 4 مواجهات "تعرف عليهم"

ينتظر فريق برشلونة بقيادة مدربه "ارنستو فالفيردي" 4 مواجهات قوية خلال أحداث شهر "سبتمبر" المقبل، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني "الليجا" موسم 2019-2020، أصعبها سيكون ضد فريق فالنسيا المقرر لها الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري.





- مشوار "برشلونة" في الدوري الإسباني:

استهل فريق برشلونة مشواره في الدوري الاسباني بالموسم الحالي بخسارة مفاجئة ضد فريق أتليتك بلباو بهدف دون مقابل، ونجح في تحقيق فوز كاسح في لقاء الجولة الثانية على حساب فريق ريال بيتيس بنتيجة 5-2 وشهدت المباراة تسجيل الفرنسي أنطوان جريزمان أول أهدافه بقميص الفريق الكتالوني، حيث سجل هدفين، وقاد فريقه لإفتراس بيتيس، واقتناص 3 نقاط.





ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 3 نقاط فقط، بينما يتصدر اشبيلية وأتليتكو مدريد ترتيب البطولة المحلية برصيد 6 نقاط لكل منهما غير أن الأول يتفوق بفارق الأهداف، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 4 نقاط.





ويتصدر أنطوان جريزمان ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد هدفين بالتساوي مع 5 لاعبين آخرين لهم نفس رصيد الأهداف حتي الآن.





- مباريات برشلونة في "سبتمبر" المقبل:





1- برشلونة × فالنسيا

يفتتح فريق برشلونة مبارياته في شهر سبتمبر المقبل بمواجهة صعبة ضد فريق فالنسيا على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري.





2- برشلونة × غرناطة

ثاني مباريات برشلونة خلال شهر سبتمبر المقبل ستكون ضد فريق غرناطة علي ملعب "لوس كارمينيس" في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم 21 سبتمبر المقبل، في مباراة أقل صعوبة بالنسبة للفريق الكتالوني.





3- برشلونة × فياريال

يستضيف فريق برشلونة نظيره فياريال في ثالث مبارياته خلال شهر "سبتمبر"، وذلك علي أرضية ملعب "كامب نو" في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر.





4- برشلونة × خيتافي:

يختتم برشلونة مبارياته خلال شهر سبتمبر بمواجهة قوية ضد فريق خيتافي على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، وذلك يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من الشهر المقبل.





- ترتيب الدوري الاسباني:

• إشبيلية .. 6 نقاط

• أتليتكو مدريد .. 6 نقاط

• ريال مدريد .. 4 نقاط

• بلد الوليد .. 4 نقاط

• أتليتك بلباو .. 4 نقاط

• ريال سوسيداد.. 4 نقاط

• ديبورتيفو ألافيس.. 4 نقاط

• أوساسونا.. 4 نقاط

• برشلونة.. 3 نقاط

• ليفانتي.. 3 نقاط

• ريال مايوركا.. 3 نقاط

• سلتا فيجو.. 3 نقاط

• فياريال.. 1 نقطة

• غرناطة.. 1 نقطة

• إيبار.. 1 نقطة

• خيتافي.. 1 نقطة

• فالنسيا.. 1 نقطة

• إسبانيول.. 1 نقطة

• ليجانيس.. بدون نقاط

• ريال بيتيس.. بدون نقاط



