"سعر بنزين اليابان بدولار ونصف".. أحمد موسى يصحح حديثه على الهواء



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن المواطن الذي يعيش منذ 10 سنوات في اليابان أكد له أن سعر لتر البنزين "غالى جدًا"، وأن اللتر بحوالي 15 دولارا، موضحا أنه نقل المعلومة بناء على ما اخبروه به.



وأضاف أن "سعر لتر البنزين الحقيقي فى اليابان، دولار ونصف الدولار وليس 15 دولارا"، مضيفا: "أنا مكنتش مصدق في الأول".



وأكمل "راجعت المصري وأخبرته أن المعلومة خاطئة، فقال لي إنه ارتبك بسبب الفارق بين الدولار والين، لم نقصد ولا نعقد مقارنات بين مصر واليابان، هم سعداء ببلدهم ونحن أيضا سعداء بالتنمية التي تنفذ في بلدنا".



واستطرد قائلًا: " أنا مش عايش هنا ونقلت المعلومة عن مصرى مقيم منذ سنوات"

قام الإعلامي أحمد موسى، بتصحيح معلومة خاطئة قالها في حلقة سابقة حول سعر البنزين في اليابان، مشيرًا إلى أنه نقل المعلومة بناء على صديق له يعيش في اليابان.