شاهد| "ابتهالات دينية وزغاريد".. احتفالات أهالي حجاج بيت الله عقب وصولهم مطار الغردقة الدولي



وكانت ادارة مطار الغردقة الدولي قد رفعت حالة الطوارئ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام مع اصدار تعليمات مشددة بتقديم كافة التسهيلات وانهاء كافة اجراءات الوصول تخفيفا وتسهيلا لحجاج بيت الله العائدين الي ارض الوطن.



جدير بالذكر ودع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، حجاج بيت الله الحرام بمطار الغردقة الدولى، يرافقه اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن، والشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة حريصة على توفير سبل الراحة والآمان للحجاج، متمنيا لهم السلامة فى الذهاب إلى الأراضى المقدسة وأثناء تأدية مناسك الحج، والعودة إلى أرض الوطن، موكدا حرصه الدائم على الاطمئنان على البعثة باستمرار



وطالب المحافظ من الحجاج خلال توديعهم بالدعاء من أجل مصر لكى يعم الخير والأمن على البلاد.



من جانبهم، أعرب حجاج قرعة وزارة الداخلية عن فرحتهم وسعادتهم بالذهاب إلى الأراضى المقدسة؛ لأداء فريضة الحج، وقدموا الشكر للمحافظ لحرصه على توديعهم ومصافحتهم، مؤكدين أن دعائهم الأول بأن يمن الله على مصر بنعمة الأمن والأمان وأن يحفظ شعبها من كل سوء.



وكان شهد فندق حجاج جمعيات محافظة البحر الأحمر احتفالًا رائعًا فى ختام زيارتهم لمكة وتوجههم إلى المدينة المنورة، وذلك بعد أن أدى جميع الحجاج طواف الوداع، وقام مشرفو حج هذا العام بإهداء درع شكر إلى الفندق تقديرًا لما بذلوه فى خدمة الحجاج طوال فترة الإقامة.



موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال حجاج بيت الله الحرام

رفعت موانئ البحر الأحمر درجة الاستعداد لاستقبال 12 ألفا و486 حاجا من حجاج البر عبر ميناء نويبع البحري و35 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج بمينائي سفاجا والغردقة، وذلك فى اطار تعليمات المهندس كامل الوزير وزير النقل بتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وعمالة خدمة الحجاج.



وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان أن ميناء نويبع البحري يستعد اليوم لاستقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، وأن وزير النقل وجه بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربى ومندوبى وزارة السياحة وأعضاء المجتمع المينائى وذلك فيما يتعلق بإجراءات عملية التشغيل وتذليل أي صعوبات وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج مع متابعة تقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الإجراءات خاصة مع قيام ادارة الجوازات بزيادة أعداد ضباط الجوازات لسرعة إنهاء الإجراءات وقيام الجمارك بزيادة أعداد مأمورى الجمارك لانهاء اعمال التفتيش للحقائب والاتوبيسات اثناء تواجد الحجاج بالصالات للتسهيل على الحجاج.



فى السياق ذاته، استقبل ميناءا سفاجا والغردقة الأفواج الأولى من عمالة خدمة الحجاج، حيث من المقرر أن يستقبلا ما يقدر بـ 35 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج على متن ثلاث عبارات.

شهدت ساحات مطار الغردقة الدولى؛ إحتفالا من قبل أهالي حجاج بيت الله الحرام بمطار الغردقة الدولي وسط فرحة عارمة وتشديدات أمنية مشددة من قبل أمن المطار.كما شهدت الاحتفالات تشغيل الابتهالات الدينية والزغاريد من أهالى الحجاج.وكان وصل مساء اليوم الاربعاء حجاج بيت الله الحرام بمطار الغردقة الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل إدارة المطار.