قرعة رابطة المحترفين الإنجليزية.. مواجهات سهلة للكبار





أجريت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الحالي منذ قليل مساء يوم الأربعاء، وذلك بعد إنتهاء معظم المباريات في الدور الماضي من البطولة.





ولم تسفر القرعة عن مواجهات قوية بين أندية البريميرليج، حيث سيواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق بريستون، بينما يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح فريق ميلتون كينز دونز.





ويواجه فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولشاير منافسه فريق روتشيديل، ويلتقي فريق تشيلسي مع الفائز من مواجهة جريمبسي تاون وماكسفيلد تاون.





بينما جاءت مواجهات هذا الدور كالتالي :-





واتفورد Vs سوانزى سيتى





أرسنال Vs نوتينجهام فورست





وولفرهامبتون Vs ريدينج





شيفيلد وينزداى Vs إيفرتون





لوتون Vs ليستر سيتى





كولشيستر Vs توتنهام هوتسبير





وحددت الرابطة موعد مباريات الدور المقبل، حيث ستقام خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر القادم، على أن تقام القرعة في الدور المقبل مع انتهاء جميع المباريات.





وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في التتويج بجميع البطولات في انجلترا خلال الموسم الماضي، ومن ضمن هذة البطولات ذلك اللقب، وتعد هذة هي المرة الأولى التي يفوز بها فريق وحيد بجميع الالقاب في انجلترا.





ويسعى محمد صلاح مع فريقه ليفربول في التتويج بألقاب محلية مع الريدز، حيث نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي منذ انتقاله إلى ملعب الانفيلد مع المارد الأحمر.





ويعد فريق نيوكاسل أبرز المودعين من الدور الماضي، حيث خسر من فريق ليستر سيتي عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق في الوقت الأصلي من اللقاء.





وودع فريق كريستال بالاس أيضًا البطولة، وخرج فريق بيرنلي اليوم من كأس الرابطة الإنجليزية، ولحق فريق نوريتش سيتي بالمودعين من أندية البريميرليج.



