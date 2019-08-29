أستاذ "النانوفوتونيات": شعرت بدفء وارتباك خلال تكريمين الرئيس السيسي

أعرب الدكتور صلاح عبية، أستاذ كرسي النانوفوتونيات، الحاصل على وسام العلوم من الطبقة الأولى، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، مضيفا: "حصل على تكريمات عديدة من أكثر من دولة حول العالم، ولكن تكريم الرئيس عبد كان مختلفا عن أي تكريم سابق".





وتحدث عبية، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على فضائية"cbc" عن لحظة التكريم قائلًا: استحضرت دعاء والدي لي حيث كان يدعو لي دائما بأن أكون عالما، ويتم تكريمي من رئيس الجمهورية على الجهد والتميز، مشيرا إلى أنه شعر بدفء وارتباك خلال تكريمه من جانب الرئيس، وخاصة بعد تكرار الرئيس السيسي التهنئة والمباركة له.





وأشار إلى أن العالم إذا جاز أن يقول على نفسه بأنه عالم فلا يبحث عن الشهرة، ولكن يبحث داخل معمله على خدمة مجتمعه، ويميل للانعزال من أجل علم.





يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كرم مؤخرا عددًا من العلماء، والعباقرة، والفائزين بجوائز العلوم لأعوام 2017، و2018، و2019، وجائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية، وذلك خلال حفل عيد العلم.