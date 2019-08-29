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العالم محمد لبيب: أعمل بتخصص العلاج المناعي منذ 30 عاما

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:04 ص
العالم محمد لبيب: أعمل بتخصص العلاج المناعي منذ 30 عاما
العالم محمد لبيب
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داليا الحسين
 
قال الدكتور محمد لبيب، أستاذ العلاج المناعي للأورام، إنه يعمل بتخصص العلاج المناعي منذ 30 عاما، مشيرا إلى أنه أخلص لهذا التخصص، والذي كان يمتلك كل شغفه.


وأضاف لبيب، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على فضائية "cbc" أن هذا التخصص في تطور مستمر وبدأ منذ خمسينات القرن الماضي، لافتا إلى قرر أن يكون مجاله التخصص المناعي، وذلك في عام 1990 لعدم انتشاره في هذا الوقت، حيث حصل على بعثة لدراسة هذا المجال والتعمق فيه.
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