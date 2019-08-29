اليوم.. محاكمة مجند بقطاع الأمن المركزي متهم بقتل ضابط شرطة

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، محاكمة مجند بقطاع الأمن المركزي، في اتهامة بقتل النقيب "إسلام علي عبدالحميد"، وكانت المحكمة قررت تأجيل القضية لجلسة غداً لورود تقرير الطب الشرعى.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيري أحمد، وأمانة سر أيمن محمود.





وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "شهاب " 23 سنة، مجند بقطاع الأمن المركزي، بقتل المجني عليه النقيب "إسلام علي عبدالحميد" عمدًا فأعد سلاح أبيض "سكين" وتوجه إلى حيث مكان تواجد المجني عليه وما أن ظفر به حتى سدد طعنة نافذة له في ظهره قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.



