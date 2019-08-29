سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29/8/2019

وسعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم

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وصعدت أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، كما انخفضت مخزونات البنزين.





في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط لأعلى مستوى على الإطلاق عند 12.500 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 12.300 مليون برميل خلال الأسبوع السابق له.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.6 بالمائة مُسجلاً 55.78 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 56.75 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.7 بالمائة إلى 60.52 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 61 دولاراً للبرميل في وقت سابق من التعاملات.





وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس الجاري، لتصل إلى 427.8 مليون برميل.





وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.8 مليون برميل خلال تلك الفترة.





كما هبطت مخزونات البنزين بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.1 مليون برميل.





وكشف تقرير نشرته منظمة أوبك عبر موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن امتثال الدول المشاركة في اتفاقية خفض مستويات الإنتاج بلغ 159 بالمائة خلال شهر يوليو الماضي وهو أعلى بنحو 22 بالمائة من مستوى الالتزام المسجل في يونيو السابق له.





وفي شهر يوليو الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي الخام من خارجها على تمديد اتفاقية تقليص الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر قادمة أي حتى نهاية شهر مارس 2020.





وينص اتفاق خفض مستويات الإنتاج الذي تم تطبيقه بداية من يناير 2019 على تقليص الإمدادات بنحو 1.2 مليون برميل يومياً من مستويات شهر أكتوبر 2018.





وبالنسبة لمتوسط الامتثال منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ 134 بالمائة، وكان الأعلى في العام الحالي حتى الآن.





وأوضحت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة أن هذا المستوى العالي من الامتثال الإجمالي يعوض حالة عدم اليقين في السوق على خلفية قلق النمو الاقتصادي المستمر.





وأكدت أوبك على الأهمية المتزايدة لإعلان التعاون في دعم استقرار سوق النفط.





ومن المقرر أن تفصح أوبك عن تقريرها الشهري عن أغسطس يوم 11 سبتمبر المقبل.





من جانب أخر خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري، مع ضعف التوقعات الاقتصادية وتراجع الطلب وزيادة النفط الصخري الأمريكي والذي يعوض جهود أوبك لدعم السوق.





وأضاف محللو البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء:"التباطؤ في نمو الطلب على النفط الذي بدأ في أوائل عام 2019 لم ينته بعد، قائلين: "لقد تراجع الطلب حيث تباطأ النمو الاقتصادي العالمي"، وفقاً لوكالة "رويترز".





وخفض البنك الأمريكي توقعات سعر خام برنت لعام 2019 إلى 60 دولارًا للبرميل من 65 دولارًا للبرميل في التوقعات السابقة.



