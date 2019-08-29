تعرف على مميزات الهجرة إلى جورجيا

















تقع دولة جورجيا وعاصمتها تبليسي في المنطقة الواصلة ما بين الجهة الشرقية الأوروبيّة مع الجزء الغربي من قارّة آسيا وفي جنوب القوقاز في أوراسيا، وتحتلّ مساحة تبلغ حوالي 69700 كم2، وتشرف على دولة جورجيا البحر الأسود من الجهة الغربية، وروسيا من الجهة الشمالية، أمّا من الجنوب فتشرف على كل من تركيا وأرمينيا، ومن الجهة الشرقيّة تطلّ على دولة أذربيجان، ومن الجدير بالذكر أنّ جورجيا تقسّم إلى جزئين، وهما الجزء الغربي الذي يطلق عليه اسم بكولخيس، بالإضافة إلى الجزء الشرقي وهو أيبيريا.





وعاشت دولة جورجيا فترة من الرخاء الاقتصاديّ والسياسيّ، وكان ذلك في القرن الحادي عشر والثاني عشر إبّان حكم الملك ديفيد، ولكن تغير هذا الوضع نتيجة الثورة البلشفية التي وصلت إلى جورجيا في العام 1921م، والتي انضمت على إثرها جورجيا إلى الاتحاد السوفيتي، إلى أن حصلت على استقلالها في العام 1991م









وتزايدت الهجرة إلى جورجيا أعداد المهاجرين إلى جورجيا القوقازية من جميع أنحاء العالم، وخاصّة من الوطن العربي، وذلك بسبب العديد من التسهيلات التي يتمّ تقديمها، ولكن بيّنت الإحصاءات الحديثة بأنّ أكثر المهاجرين إلى دولة جورجيا هم من العراقيين والمصريين الأقباط، وفيما يلي أهمّ القوانين التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الهجرة إلى جورجيا وهي تحرص دولة جورجيا على التأكّد من هوية الأشخاص المهاجرين إلى أرضها، ولكنّها في نفس الوقت تقدم استثناءات لضحايا الحروب أو الشهود القانونيين.





وفي نفس الوقت تقوم الحكومة بأخذ بصمات الأشخاص اللذين لهم سوابق، وإدخالها في قاعدة بيانات خاصة كجزء من حماية المجتمع. تمنح جورجيا تأشيرة للمهاجرين 90 يوماً بسعر 50 لاري، أو 360 يوماً بسعر 100 لاري، مع العلم أنّ هناك بعض الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرات للدخول مثل أميركا، وسويسرا، وألمانيا، والدول الخليجية وغيرها. موظفو الأمم المتحدّة ودول الأعضاء يستطيعون الدخول إليها لمدّة 90 يوماً من دون تأشيرة.





وتسمح جورجيا للمهاجرين بالحصول على عمل على أرضها، ولكن إذا تمّ اكتشاف أي مستند مزوّر فيتمّ معاقبة المهاجر بالسجن مع دفع غرامة، مع العلم أنّه عند شغل أي وظيفة في جورجيا، يطلب من ربّ العمل أن يقوم بتأكيد حصول العامل على تصريح للعمل، وقد بدأ تطبيق هذا القانون في العام 2012م. يمكن للمهاجرين الحصول على رخصة سياقة من جورجيا، ولكن من بعد أن يتمّ تقديم جميع الأوراق الثبوتية اللازمة، وأهمّها وثيقة الإقامة.





وفي حال تمتّ الهجرة إلى جورجيا بطريقة غير شرعية، يسمح لجميع المهاجرين الحصول على الخدمات الطارئة أو العناية الصحيّة، ولكنهم لا يستطيعون الحصول على الخدمات العامة كمساعدات الطعام وغيرها، كما ولا يسمح للطلاب بالالتحاق بالمدارس الحكومية هناك. بإمكان المهاجرين التصويت في الانتخابات، ولكن بعد أن يقوموا بتقديم هوية تحتوي على صورهم. تتميّز جورجيا بأسعار سلعها المنخفضة من أكل، وملبس، وحتّى الفنادق أي تأخير في جورجيا بعد انتهاء مدةّ التأشيرة يتطلب أن يدفع صاحبه غرامة ماليّة تعتمد على مدّة التأخير.



