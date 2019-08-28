بعد انتقادها للرئيس.. اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية

تشهد الساحة الفنية بـ"زيمبابوي"، حالة من الضجة والقلق، لتعدي الحكومة على الفنانة الكوميدية الشهيرة سامانثا كورييا، داخل منزلها، وقامو بتصورها عارية، كنوع من الاهانة لهجومها على الرئيس الزيمبابوي إمرسون منانغاغوا.

وصرحت "كورييا"، في احدا اللقاءات الصحافية، على أنها تفاجأت بقتحام مجموعة من الرجال منزلها، بصفتهم من قوات الشرطة، وقامو بضربها في محاولة منهم لخطفها إلى احدا الاماكن المجهولة.





وفي سياق متصل، سردت الممثلة الزيمبابوية، تفاصيل الحادث، مؤكده على انها جردت من ملابسها تماما، وقامو بالتقاط عددة صور لها وهي عارية، بالاضافة إلى إجبارها على الشرب من مياة الصرف الصحي_ على حد قولها.





ورئيس دولة زيمبابوي، هو المنصب الأعلى في جمهورية زيمبابوي منذ استقلالها عن المملكة المتحدة. كان كنعان سوديندو بانانا أول رئيس للبلاد خلفه روبرت موغابي، الدستور الزيمبابوي الذي استفتي عليه عام 2013 سمح للرئيس بفترتي حكم فقط مدة كل واحدة خمس سنة بدون أثر رجعي على فترات الحكم السابقة. فاز روبرت موغابي بانتخابات عام 2013 بنسبة 61% رغم التشكيك بنزاهتها.، و في نوفمبر عام 2017 نفذ الجيش إنقلاباً عسكرياً على الحكومة ليتم تعيين إيمرسون منانغاغوا الملقب "بالتمساح"رئيساً للبلاد.





وإمرسون منانغاغوا ، وهو سياسي زيمبابوي، والمكلف بشغل منصب رئيس زيمبابوي بعد الانقلاب في نوفمبر 2017، شغل منصب نائب الرئيس السابق روبرت موغابي.





زيمبابوي (بالإنجليزية: Zimbabwe)، دولة إفريقية، كانت تعرف باسم روديسيا الجنوبية حين كانت مستعمرة بريطانية، والتي أعلن إيان سميث زعيم الأقلية البيضاء انفصالها واستقلالها عن بريطانيا في سنة 1965. وقد أثارث سياسة سميث العنصرية غضب المجتمع الدولي، فأعلنت دول عديدة مقاطعة روديسيا اقتصادياً، وفرضتالأمم المتحدة مقاطعة اقتصادية على حكومة سميث، ونتج عن السياسة العنصرية التي اتبعتها الأقلية البيضاء تأييد عالمي لجبهة تحرير زيمبابوي، بزعامة موغابيوجوشوا نكومو وأخيراً نالت روديسيا إستقلالها تحت حكم الأغلبية الأفريقية، وعرفت بجمهورية زيمبابوي.





كما لا يستخدم دولار زيمبابوي رسميًا بسبب التضخم. يستخدم حاليًا الدولار الأمريكي وراند جنوب أفريقيا وبولا بوتسوانا والجنيه الاسترليني واليورو بدلًا عنه. الدولار الأمريكي هو العملة المستخدمة في كافة التعاملات الحكومية ضمن نظام مشاركة الحكم الحالي.