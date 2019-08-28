ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نشرة الفجر الرياضي: نجم الريال يعلن الرحيل إلى باريس.. وتعقد صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة.. إنتر يضم سانشيز

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:37 م
نشرة الفجر الرياضي: نجم الريال يعلن الرحيل إلى باريس.. وتعقد صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة.. إنتر يضم سانشيز
نشرة الفجر الرياضي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية، وأخر مستجدات الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وجديد صفقة نيمار، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم.

Advertisements
المزيد عن: نيمار برشلونة نشرة الفجر الرياضي نشرة الفجر الفجر الرياضي أخبار اليوم الرياضية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الزمالك
1
x
20:00
0
مصر المقاصة
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
0
أبويل نيقوسيا - قبرص
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الكويت - الكويت
3
x
18:15
1
الشرطة - العراق