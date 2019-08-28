عاجل - الاتحاد الأوروبي يُعلن عن تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على موقف ليفربول والريال والبرسا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تصنيف الأندية الأوروبية، قبل اجراء قرعة دوري أبطال أوروبا، والمقرر اجراءها مساء غدًا، الخميس، في مقر الاتحاد الأوروبي بإمارة موناكو الفرنسية.





وضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورغ.





وبما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة الى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل، في المستويات التالية التي لم تحدد حتى الآن بانتظار نتائج المباريات الثلاث المقررة اليوم الأربعاء في إياب الدور الفاصل، هناك إمكانية كبيرة لما يعتبر "مجموعة الموت".





وفيما يلي تصنيف ومستويات الفرق :-





التصنيف الأول: ليفربول (انجلترا)، تشيلسي (انجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، مانشستر سيتي (انجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، زينيت سان بطرسبرج (روسيا).





التصنيف الثاني: ريال مدريد (إسبانيا)، أتليتكو مدريد (إسبانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، نابولي (إيطاليا)، شاختار دونيستك (أوكرانيا)، توتنهام (انجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا)، بنفيكا (البرتغال).





التصنيف الثالث: ليون (فرنسا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ريد بول سالزبورج (النمسا)، أولمبياكوس (اليونان)، كلوب بروج (بلجيكا)، فالنسيا (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، دينامو زاغرب (كرواتيا).





اللتصنيف الرابع: لوكوموتيف موسكو (روسيا)، جنك (بلجيكا)، جالاتاسراي (تركيا)، ليبزج (ألمانيا)، ريد ستار بلجراد (صربيا)، أتالانتا (إيطاليا)، ليل (فرنسا).





وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، على أن تكون الجولة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول).











