مع ارتفاع درجة الحرارة.. 17 نصيحة لأصحاب المزارع ومربي الطيور

في فصل الصيف كثير من الكائنات الحية تحاول تحقيق المعادلة الصعبة في اتزان حرارة الجسم الداخلي والتكيف مع درجة حرارة المناخ الخارجي، خاصة مع الطيور، والتي كثيرا ما تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في نفوق العديد منها



يقول الدكتور محمود موافي، طبيب بيطري، إنه يتم توعية المواطنين من أصحاب المزارع حول العمل على حماية طيورهم في المزارع خلال فترة الصيف، خاصة من الطيور الأكثر عرضة للاجهاد الحراري، من أهمها السلالات الثقيلة أكثر من السلالات الخفيفة، والتسمين أكثر من البياض، والطيور الكبيرة أكثر من الطيور الصغيرة نتيجة الترييش الذى يعيق تخلص الطائر من الحرارة الزائدة حيث يغطى الريش حوالى 95% من جسم الطائر.



وأشار الى أن الطائر يفقد الحرارة الزائدة عن طريق الاشعاع، التوصيل، الحمل (ملامسة الهواء البارد جسم الطائر)، تبخر المياه، التبرز ووضع البيض، إلا أن العبء الأكبر فى فقدان الحرارة يقع على عاتق البخر عن طريق اللهاث مما يشكل عبئًا كبيرًا على الجهاز التنفسى، وكلما كان الجهاز التنفسى أكثر صحة، كلما زادة كفاءة الطائر فى فقد الحرارة، ولذلك نجد أن النافق الناتج عن الإجهاد الحرارى يزداد فى حالة إصابة القطيع بالمايكوبلازما أو ما يُعرف بالبرد.

وتابع أنه من أهم التوصيات الواجب مراعاتها أثناء المناخ الحار:

1- استخدام علائق منخفضة فى نسبة البروتين ومتزنة فى محتواها من الأحماض الأمينية (الليسين – الميثونين).



2- إضافة الدهون حيث أن الطيور تستهلك كمية أقل من العلف للحصول على الطاقة اللازمة لها وهذا يكون له دور مهم فى مواجهة الحر، بالإضافة إلى توفير الأحماض الدهنية الأساسية مثل اللينوليك وزيادة الاستساغة.



3- زيادة كمية الفيتامينات فى العليقة أو مياه الشرب قد يحدث تلف للفيتامينات فى البريمكس أو العليقة نتيجة التخزين فى ظروف بيئية غير مناسبة.

4-إضافة فيتامين (هـ) يقلل التأثير السلبى للاجهاد الحرارى حيث أن فيتامين (هـ) يقوى الجهاز المناعى، بالإضافة إلى تأثيره المؤكسد للسموم الفطرية.



5-إضافة فيتامين (ج) حيث يزيد مقاومة الطيور للإجهاد الحرارى ويعمل كعامل مساعد على تكوين البيضة خلال الاجهاد الحرارى وينشط افراز الغدة الكظرية.

6-يجب زيادة نياسين (حمض النيكوتينك) فى حالات الاجهاد خاصة الإجهاد الحرارى.

7-امتصاص فيتامين (أ) يقل فى درجة الحرارة المرتفعة.

8-درجة الحرارة المرتفعة (الإجهاد الحرارى) يؤثر على تحويل فيتامين (د3) إلى الصورة الفعالة القابلة للتمثيل لذلك تعتبر المستويات المرتفعة من فيتامين (د3) مبرر أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

9-إضافة الاليكتروليتات مثل بيكربونات الصوديوم – كلوريد الأمونيوم – كلوريد البوتاسيوم.

10-يزداد إفراز البوتاسيوم مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية بالمقارنة بدرجة الحرارة 24 درجة مئوية، تزداد احتياجات البوتاسيوم من 0.4 – 0.6% مع ارتفاع درجة الحرارة من 25 درجة مئوية إلى 38 درجة مئوية.

11-اضافة الجير المحبب أو الصدف فى أوعية مستقلة بمعدل 4جمطائر لتحسين جودة القشرة ويفضل تقديم مصادر الكالسيوم فى آخر النهار للحصول على أفضل النتائج.



وأوضح أن التغييرات الفسيولوجية للإجهاد الحراري، كما يلي:-

أ‌- يزداد معدل التنفس واللهاث.

ب‌- تحدث حالات تشنج ونفوق ناجمة عن ارتفاع درجة قلوية الدم.

ت‌- يزداد استهلاك الماء ويزداد الإدرار البولى.

ث‌- ينخفض إستهلاك العلف.

ج‌- يفقد الطائر وزنه، حيث أن الطاقة يتم انتاجها من المواد البديلة (الدهون، والبروتيدات).

ح‌- يحدث مشاكل بقشرة البيضة فى الأمهات والبياض.

خ‌- ترتفع حرارة الطير الداخلية بسرعة مما يسبب نفوقه بعد ما بين ساعتين و12 ساعة بسبب دخوله بغيبوبة القلاء واختناقه أو قصور قلبه.

