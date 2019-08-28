ما هي الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين"؟

مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، والذي تشرف عليه لجنة الرعاية الاجتماعية بالنقابة، من أهم الخدمات التي تقدمها لأعضاء الجمعية العمومية؛ وذلك نظرًا لنسبة استفادة الزملاء االكبيرة، خاصة من التحاليل والأشاعات، فضلًا عن العمليات الجراحية وغير ذلك.



ويفتح مجلس النقابة كل عام، باب الاشرتاك في مشروع العلاج، في بداية كل عام، للزملاء وأسرهم، للاشتراك أو التجديد.



شروط الاشتراك

- أن يكون المتقدم عضو نقابة الصحفيين "تحت التمرين - مشتغلين - المعاشات".

- حال وفاة العضو الأصلى يشترك الأعضاء الفرعيون المستحقون للمعاش من النقابة.

- الاشتراك يشمل العضو الفرعى "زوجة الصحفى، زوج الصحفية، الأب والأم، الأبناء حتى سن التخرج، البنات حتى الزواج".

الأوراق المطلوبة

- صورة كارنيه النقابة.

- سداد اشتراك النقابة للعام الحالي.

- صورة فوتوغرافية لكل عضو"عدا الأطفال أقل من عامين".

- مستندات إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين للعضو الأصلي.

- صورة كارنيه المدرسة أو الكلية لمن هم فى الدراسة من البنين 18 عاما فأكثر.

- صورة شهادة المعاش للأرملة.