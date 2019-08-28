ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ما هي الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين"؟

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:24 م
ما هي الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع علاج الصحفيين؟
نقابة الصحفيين - أرشيفية
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 

مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، والذي تشرف عليه لجنة الرعاية الاجتماعية بالنقابة، من أهم الخدمات التي تقدمها لأعضاء الجمعية العمومية؛ وذلك نظرًا لنسبة استفادة الزملاء االكبيرة، خاصة من التحاليل والأشاعات، فضلًا عن العمليات الجراحية وغير ذلك.


ويفتح مجلس النقابة كل عام، باب الاشرتاك في مشروع العلاج، في بداية كل عام، للزملاء وأسرهم، للاشتراك أو التجديد.


شروط الاشتراك

- أن يكون المتقدم عضو نقابة الصحفيين "تحت التمرين - مشتغلين - المعاشات".

- حال وفاة العضو الأصلى يشترك الأعضاء الفرعيون المستحقون للمعاش من النقابة.

- الاشتراك يشمل العضو الفرعى "زوجة الصحفى، زوج الصحفية، الأب والأم، الأبناء حتى سن التخرج، البنات حتى الزواج".

 

الأوراق المطلوبة

- صورة كارنيه النقابة.

- سداد اشتراك النقابة للعام الحالي.

- صورة فوتوغرافية لكل عضو"عدا الأطفال أقل من عامين".

- مستندات إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين للعضو الأصلي.

- صورة كارنيه المدرسة أو الكلية لمن هم فى الدراسة من البنين 18 عاما فأكثر.

- صورة شهادة المعاش للأرملة.

Advertisements
المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين مشروع علاج الصحفيين لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين كيفية الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين الفجر الأوراق المطلوبة لمشروع علاج الصحفيين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الزمالك
1
x
20:00
0
مصر المقاصة
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
0
أبويل نيقوسيا - قبرص
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الكويت - الكويت
3
x
18:15
1
الشرطة - العراق