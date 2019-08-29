ضبط 1100 كيلو دقيق بلدي قبل تهريبه للسوق السوداء بسنورس في الفيوم



وتم ضبط عدد" ٦٥٠ " كيلو دقيق بلدى مهرب من مخبز بلدى بيوسف الصديق ويرأس الحمله المهندس عبد الله بكرى، مدير اداره تموين يوسف الصدق، والمحاسب ناصر عبد الله رئيس الرقابه وجمال عبد الخالق ورمضان عثمان.



وتم ضبط عدد " ٢٠٠" كيلو دقيق بلدى مهرب للسوق السوداء بدسيا مركز الفيوم، وتحرر محضر برقم ٢٥٠ جنح امن دوله طوارئ، ويرأس الحمله المهندس رمضان محمد عبد الباقى، مدير تموين مركز اول، والمهندس هيثم عبد العاطى رئيس الرقابه.



كما تم تحرير ٣٥ تقريرًا فى قطاع المخابز ما بين نقص وزن للخبز وتوقف عن انتاج الخبز، وعدم إعطاء بون للمواطنين، وعدم نظافه أدوات العجن والخبز.



تمكنت حملة تموينية، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل مديريه تموين الفيوم، وبرئاسه المهندس هشام سعيد مدير تموين سنورس، والمهندس مرسى رمضان، والمفتشين حماده سيد وحسن دبور وأحمد محمد إسماعيل، حيث تمكنت الحملة من ضبط طن و١٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلديه، أثناء تهريبها من احد المخابز البلديه بناحيه منشاه طنطاوي بسنورس علي ترسكل برقم ١٨٩٠٦٥.وتم التحفظ على الدقيق والتريسكل وتحرير محضر برقم ٥١٣ جنح امن دوله طورائ، ضد سائق الترسيكل، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.وتمكن مكتب تموين مركز اطسا بمحافظة الفيوم، خلال حملة تموينية تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل مديريه تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس محمد إسماعيل مدير إدارة تموين تطون والمهندس جمعه السعدنى رئيس الرقابة المفتشين، من ضبط طن دقيق بلدى مدعم لدى تاجر تموينى، وضبط ١٢٠٠ كيلو دقيق خاص بالمستودعات لدى نفس التاجر.وضبط "٥٢" كرتونه زيت تموينى كوكى باجمالى الكميه ٦٢٤ زجاجه قبل تهريبه للسوق السوداء و"٩٢٠" كيلو سكر تموينى، وتحرر محضر برقم ١٦١٦ جنح اطسا ضد تاجر تموينى لتجميعه وحيازته مقرارات تموينيه بناحيه قريه روفان بتطون، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.كما تمكنت حمله تموينية تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل مديريه تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس وليد حسان مدير اداره تموين ابشواى والمهندس توبه محمد رئيس رقابه ابشواى والمفتش محمود عبد العظيم.وضبط ٢٠ شيكاره دقيق بلدى مدعم تزن الشيكاره ٥٠ كيلو باجمالى الكميه ١٠٠٠ كيلو دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء بناحيه ابو جنشو، وتحرر محضر برقم ١٠٤٣٠ لسنه ٢٠١٩ جنح ابشواى، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.كما تم تحرير العديد من المحاضر ومخالفات للمخابز منها نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.وتكثف مديرية التموين بالفيوم، من حملاتها على الاسواق والتى أسفرت عن ضبط طن وخمسين كيلو دقيق بلدى مهرب بمخزن بجوار مخبز بلدى بسنهور البحرية بمركز سنورس، وتم تحرير محضر برقم ٣٦٤ جنح أمن دوله طوارئ، كما تم ضبط عدد " ٤٤" بطاقه تموينيه ذكيه مخبأ بمخبز بلدى لضربهم وهميا بعد الانتهاء من انتاج الخبز، وتحرر محضر برقم ٣٦٥ جنح امن دوله طوارئ، ويرأس الحمله المهندس هشام سعيد مدير تموين سنورس، والمهندس مرسى رمضان، رئيس الرقابه وحماده سيد واسامه صديق.