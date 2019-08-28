"الحب فوق اعتبارات العمر".. فروق صادمة بين أعمار أزواج مشاهير الفن

يقولون أن العمر مجرد رقم على شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي، لكن ما يهم حقا هي الروح التي تبقى عند البعض شابة مهما طعنت في العمر.





عمل العديد من مشاهير الفن بهذه المقولة، وبلغ فرق الأعمار بينهم أرقام صادمة، لم يستوعبها البعض، بينما اعتبرها آخرون دليل على الحب الحقيقي الذي يقف أمام مجرد أرقام.





في التقرير التالي، يرصد "الفجر الفني" ٧ نماذج اختارت الحب دون اعتبارات فرق العمر.





١-أنغام وأحمد إبراهيم





في فبراير الماضي، أكدت المطربة أنغام زواجها من الموزع أحمد إبراهيم الذي يصغرها بقرابة ١٠ سنوات، حيث تبلغ أنغام ٤٧ عاما، فيما يبلغ عمر زوجها ٣٦ عاما.





وأثار زواج أنغام انتقادات عدة ضدها، خصوصا وأن زوجنا متزوج ولديه طفلين من زوجته، كما أنه أصغر سنا منها، إلى جانب الخلافات بينه وبين ابنها.





٢-أحمد سعد وسمية الخشاب





في أكتوبر ٢٠١٧، تزوج كل من المطرب أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، وبلغ فارق العمر بينهما قرابة ١٥ عاما، ورغم حديثهما عن روحانية علاقتهما إلا أن علاقتهما انتهت بالطلاق في مارس الماضي، بعدما كشف سعد عن الأمر في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





٣-وفاء الكيلاني وتيم الحسن





في مايو ٢٠١٧، فاجأ كل من الفنان السوري تيم الحسن، و الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الجمهور بزواجهما، وانتصر حب النجمين على اختلافات الجنسية، وفارق العمر، حيث يزيد عمر وفاء عن تيم ٣ سنوات.





٤-هيفاء وهبي وأحمد أبوهشيمة





في عام ٢٠١٢، انتهت زيجة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والذي كان يصغرها ب٣ سنوات، ولم يستمر زواجهما أكثر من ٤ سنوات.





٥-محمود حجازي وأسماء منير





في سبتمبر الماضي، فاجأ الفنان الشاب محمود حجازي وأسماء شريف منير بزواجهما، وذلك رغم انفصالهما قبلها بفترة، لكن عودتهما كانت بعيدة عن الأضواء حتى كللت بالزواج، ويبلغ فارق العمر بينهما ٥ سنوات، كما أن أسماء لديها ابنة من زواج سابق.





٦-مي كساب وأوكا





في عام ٢٠١٥، تزوج كل من المطرب الشعبي أوكا والفنانة مي كساب، وكان فارق السن بينهما يربو على ٩ سنوات، ورغم الانتقادات الكثيرة التي صاحبت زواجهما إلا أنه لا يزال مكللا بالنجاح وأثمر عن طفلتين اسمياهما فريدة وداليدا.





٧-عمر خورشيد وياسمين جيلاني





قبل ٤ أعوام، تزوج الفنان الشاب عمر خورشيد ابن الفنانة علا رامي من الفنانة ياسمين جيلاني والتي تكبره ب٤ أعوام، وكلل زواجهما بطفلة اسمياها إما.



