من أجل الحصول علي حقك.. كيف تتقدم بشكوي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟

يتلقي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي الاتصالات والانترنت في مصر، في حال استنفاذهم كل الوسائل للوصول لحل مُرضي لشكواهم مع مقدمي خدمات الاتصالات، ويعمل المركز علي الوصول لحلول مرضية لشكاوي المستخدمين في إطار الضوابط التي يحددها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.





تأسس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في مجال الاتصالات "التليفون الثابت أو المحمول" وخدمات الأنترنت "الأى دي إس إل، أو المقدم من شركات المحمول".





ويعمل الجهاز كهيئة قومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية - بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 - يُراعي في سبيل اضطلاعه بمهامه الشفافية، المنافسة الحرة، وحقوق المستخدمين. وخلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشغلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئوليته عن ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية. ومن هذا المنطلق، يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز مجتمع المعرفة، وتوفير التنوع الاقتصادي للدولة.





ولتقديم الشكاوي يمكن الاتصال بالمركز من خلال عدة وسائل:





- التوجه بالشكوى إلى أحد مقري الجهاز بالقرية الذكية أو المهندسين.





- الاتصال على الرقم المختصر (155)، أو على الرقم المجاني (08003330333).





- الفاكس على رقم: 0235344155 أو 0235344156









-

عنوان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية: الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، القرية الذكية مبنى B4، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





وتكون نتائج التحقيق في الشكاوى، وفق الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كالتالي:





1- اعتذار رسمي من المشغل أو مقدم الخدمة.





2- تفسير مرضي لأسباب المشكلة و ما تم اتخاذه لعلاجها و ضمان عدم تكرارها مستقبلا.





3- تعويض مادي في الحالات التي تتطلب تعويض مادي و ذلك طبقا للعقد المبرم بين المستخدم و المشغل أو مقدم الخدمة.





4- في حالة تكرار الشكوى من خدمة معينة أو مشغل معين بما يجعلها شكوى عامة يتدخل الجهاز للفت نظر المشغل أو مقدم الخدمة للمشكلة، و قد يوصي بتغيير بعض سياسات عمل المشغل بما يضمن حل المشكلة و عدم تكرارها.





5- في حالة ملاحظة عدم إلمام المستخدمين بطبيعة خدمة معينة أو شروط تقديمها، يقوم المركز بتحويل الموضوع إلى لجنة حماية حقوق المستخدمين لإعداد حملة توعية للمستخدمين عن هذه الخدمة، وشروط تقديمها، وحقوق المستخدمين لدى المشغل أو مقدم الخدمة فيما يختص بهذه الخدمة.





وأعلن الجهاز من خلال موقعه الرسمي عن حقوق المستخدمين وهي:





لكل مواطن الحق في الحصول على خدمات الاتصالات اينما كان، وكذلك الحق في:





الحصول على خدمة جيدة طبقا لضوابط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمعايير العالمية.





اختيار نوع الخدمة المقدمة واختيار مقدمها.





توفير بيئة صحية للمستخدمين طبقا للضوابط والمعايير الصحية العالمية.





الحصول بشفافية على بيانات الخدمة من شروط وأسعار ومستويات أداء الخدمة وعدم تغييرها الا بعد اخطار المستخدم.





الحماية من الممارسات الضارة التي قد يقع فيها مقدم الخدمة مثل نشر بيانات مضللة، وضرورة اعلان مقدمي الخدمة عن ارقام الطوارئ والشكاوى.





التعويض في حالة حدوث أعطال وعدم الاستفادة من الخدمة (انقطاع أو سوء الخدمة).





السرية والخصوصية للحفاظ على بيانات المستخدمين بما فيها أرقامهم.





الاستجابة لأي شكوى أو استفسار واخطارهم بالنتيجة واللجوء الى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حالة عدم الاستجابة بشكل مرضى.





الاستغناء عن الخدمة دون أي تعويض لمقدم الخدمة.





الحصول على فواتير شهرية دقيقة وواضحة وطلب فاتورة مفصلة بتكلفة رمزية او فاتورة الكترونية مجانية. وفي حالة عدم حل المشاكل يتم تصعيد الشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على خدمات مناسبة.









ومن جانب أخر أعلن الجهاز واجبات المستخدمين وهي:

عدم التعامل مع الجهات او الاشخاص غير المرخص لها بتقديم الخدمات المختلفة وضرورة الإبلاغ عنها.





إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أي حالة مخالفة للقانون مثل تمرير المكالمات الدولية أو توصيل خط فرعي غير قانوني، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.





عدم مخالفة شروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة.





عدم الاعتداء على البنية الأساسية المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات.





إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الخطوط المسروقة.





عدم استخدام التليفون المحمول اثناء القيادة حفاظا على حياته وحياة الاخرين.