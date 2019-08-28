الاتحاد التونسي يعلن عن جهاز المنتخب الجديد
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:18 م
محمد جمال
Advertisements
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن الجهاز الفنى للمنتخب الأول لكرة القدم والذى سيقوده منذر الكبير خلفاً للمدير الفنى الفرنسي السابق آلان جريس والذى رحل عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.
وجاء الجهاز الفنى بالكامل كالأتى :
منذر الكبير مدير فنى ويساعده عادل السليمى وعادل زويتا مدرب لحراس المرمى ومدربي الأحمال البدنية هشام غزيه ومحمد التونسية، وسيتم تقديم الجهاز الفنى الجديد لنسور قرطاچ فى مؤتمر صحفي غداً الخميس.
ويعد منذر الكبير صاحب ال 49 عام أحد المدربين الوطنيين الذى قاد من قبل فرق البنزرتى والنجم الساحلى والترجى والذى تم التعاقد معه حتى عام 2022 خلفاً لجريس الذى أعلن الاتحاد التونسي رحيله يوم 21 أغسطس الماضي.
ولم يعمل منذر الكبير منذ رحيله عن تدريب الترجى التونسي فى فبراير عام 2018 بعد قيادته للفريق فى 4 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مباراة وخسر فى مباراتان
بينما مساعده عادل السليمى والذى كان له مسيرة كلاعب مميزة مع نادى الإفريقي التونسي وفرايبورج فى المانيا ونانت الفرنسي ومثل المنتخب التونسي كلاعب فى الفترة من 1993 حتى 2002 شارك خلالها فى 35 مباراة دولية سجل خلالهم 10 أهداف، بينما كمدرب بدأ مسيرته عام 2006، وكان مدرب فى الجهاز الفنى لتونس مرتين من قبل مع كل من نبيل معلول المدير الفنى التونسي والهولندى رود كرول.
وكان المنتخب التونسي تحت يد المدير الفنى الفرنسي آلان كريس حقق المركز الرابع فى بطولة كأس الأمم الإفريقية وشهدت فترة الكان إنتقادات للمدرب الفرنسي بسبب عدم فوز المنتخب فى أى مباراة فى دور المجموعات ولم يفز خلال البطولة سوى على منتخب مدغشقر فى دور ال 8 ثم خسر فى قبل النهائي من منتخب السنغال وفى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع خسر أمام منتخب نيجيريا.
Advertisements
المزيد عن: منذر الكبير منتخب مصر تونس أخبار تونس
- رود كرول
- أرقام المونديال (77) - حقائق ومعلومات عن منتخبي تونس وإنجلترا وتاريخ مشاركاتهما بكأس العالم
- إصابات وسط الملعب تقلق " جيريس" والخزري و السليتي مفاتيح نسور قرطاچ في كأس الأمم
- 21 لاعبا محترفا في معسكر نسور قرطاج لكأس أمم إفريقيا
- عاجل.. سر استبعاد علي معلول من قائمة تونس بأمم إفريقيا
- خالد بدرة: مصر الأقرب للفوز بالكان وتونس ستظهر بشكل جيد ..وبعض لاعبي الأهلى لايستحقوا التواجد
- منذر الكبير مدربا لمنتخب تونس رسميا
- مدرب تونس الجديد منذر الكبير- سجل حافل بالإنجازات .. عاشق للبنزرتي ومتمرس في الكرة التونسية
- نبيل معلول يكشف سبب رفضه تدريب منتخب تونس